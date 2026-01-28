Petrer invertirá 1,2 millones en el nuevo centro joven en el edificio de las antiguas Escuelas Graduadas

El Ayuntamiento de Petrer ha iniciado el proceso de licitación del proyecto del nuevo centro joven, que se ubicará en el edificio de las antiguas Escuelas Graduadas y contará con una superficie total de 985 metros cuadrados. De ellos, cerca de 800 metros cuadrados estarán destinados al nuevo espacio joven y 185 metros cuadrados a las nuevas dependencias de la concejalía de Infancia y Juventud.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha explicado que la elección de este emplazamiento responde al aprovechamiento de unas instalaciones municipales infrautilizadas. "Tenemos un edificio con gran parte de su superficie sin uso que va a acoger el nuevo espacio joven para dar respuesta a las demandas del colectivo joven de nuestra localidad y a la creciente actividad de la concejalía, con unas instalaciones dignas y necesarias", ha señalado.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.200.000 euros y un plazo estimado de ejecución de nueve meses desde el inicio de las obras. La actuación permitirá completar la rehabilitación del edificio, incorporando a la actual escuela de adultos un equipamiento específicamente diseñado para la juventud. Las obras se centrarán en la zona inferior izquierda del inmueble y en toda la parte posterior, espacios que hasta ahora no habían sido reformados.

Por su parte, el concejal de Infancia y Juventud, Alejandro Ruiz, ha destacado que el nuevo centro joven "responde a las necesidades que los jóvenes nos han trasladado durante estos años de gobierno, demandas que se recogieron en el primer Plan Joven de Petrer". En este sentido, ha subrayado que se trata de "un espacio pensado por y para ellos".

El futuro centro se organizará en dos grandes áreas. En la parte trasera del edificio, distribuida en dos alas y dos plantas, se ubicará el Espacio Joven. En la planta baja de la parte delantera se situarán las dependencias de la concejalía de Infancia y Juventud, destinadas a la gestión técnica y administrativa.

El edificio contará con dos accesos independientes. El acceso principal dará entrada a la zona administrativa, técnica y al área de salud, donde se ubicarán el despacho de psicología y la consulta de salud sexual y reproductiva. El segundo acceso, situado en la parte trasera desde la zona de aparcamiento, permitirá el uso autónomo del centro por parte de jóvenes, asociaciones y colectivos en horarios distintos al habitual, previa solicitud.

En cuanto a los espacios previstos, el Centro de Juventud dispondrá de tres salas taller y dos salas polivalentes para el desarrollo de la programación juvenil; tres salas de música acondicionadas como locales de ensayo para grupos locales; un "hotel de asociaciones" destinado a ofrecer espacios de reunión y trabajo a colectivos juveniles; y un club de ocio juvenil, definido por el concejal como "el corazón de este centro", concebido como un espacio seguro y acogedor donde la juventud pueda encontrarse, sentirse en casa y disfrutar de su tiempo libre.

La ubicación del nuevo Centro de Juventud, en el inicio del casco histórico, se considera estratégica para atraer a población joven a esta zona del municipio y contribuir a su dinamización. Además, el entorno del edificio, con un parque en la parte delantera y aparcamiento en la trasera, permitirá ampliar la programación con actividades al aire libre.

Con este nuevo paso, el Ayuntamiento de Petrer avanza en uno de los proyectos más relevantes de la legislatura en materia de juventud, con el objetivo de dotar al municipio de un espacio de referencia para la participación, la creatividad y el bienestar de las y los jóvenes.