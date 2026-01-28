Villena cederá suelo al Consell para ampliar el instituto Hermanos Amorós

El Ayuntamiento de Villena llevará al pleno municipal una moción para ofrecer suelo a la Generalitat con el objetivo de permitir la ampliación del instituto Hermanos Amorós y dar respuesta al crecimiento de los ciclos formativos que se imparten en el centro, especialmente los vinculados a la familia agropecuaria.

En los últimos años, la oferta de Formación Profesional del instituto se ha incrementado de forma notable, una circunstancia que ha evitado desplazamientos del alumnado a otras localidades, pero que ha generado problemas de espacio derivados de la elevada demanda. Según ha explicado el concejal de Patrimonio, Javier Martínez, el centro presenta en la actualidad una "cierta saturación de alumnado" que dificulta el normal funcionamiento de las instalaciones.

El edil ha recordado que el pasado curso la Conselleria de Educación planteó la construcción de un invernadero destinado a mejorar la formación práctica en determinados cultivos. "Hay ciclos que no encajan del todo con el calendario académico y necesitan unas condiciones climáticas específicas que no se dan en Villena", ha indicado.

Ante esta situación, y tras consensuarlo con la dirección del centro, el equipo de gobierno propone elevar al pleno una oferta de cesión de suelo municipal para que sea la propia conselleria la que determine la superficie necesaria para desarrollar el proyecto. La parcela planteada se sitúa entre el instituto Hermanos Amorós, el colegio El Grec y la zona de Encarnación.

El Grec

Martínez ha señalado que se trata de un espacio "considerable", con superficie suficiente para atender las necesidades del instituto y para futuras ampliaciones. La propuesta ya ha sido valorada positivamente por el Consejo Escolar Municipal y, según ha añadido el concejal, desde el colegio El Grec también se ha mostrado interés en que ese terreno pueda destinarse también a una ampliación de sus instalaciones.

La iniciativa se plantea como una oferta inicial a la Generalitat Valenciana. Una vez se concrete la superficie necesaria, el Ayuntamiento procederá a la cesión formal del suelo. No obstante, el concejal ha advertido de que, aunque la construcción de un invernadero podría ejecutarse en un plazo reducido, los trámites administrativos impedirán que las nuevas instalaciones estén disponibles para el próximo curso. "No es un procedimiento especialmente complejo, pero sí requiere un tiempo", ha concluido.