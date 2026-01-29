¿Por qué sigue cerrado el pabellón de madera de Elda cuatro años después del derrumbe?

El pabellón Juan Carlos Verdú de Elda, conocido popularmente como el pabellón de madera, continúa cerrado casi cuatro años después del accidente ocurrido en mayo de 2022, pese a que el Ayuntamiento asegura que las principales obras de reforma ya han sido ejecutadas y recepcionadas. A día de hoy, una nueva actuación pendiente, esta es, la instalación de la pista deportiva, impide todavía su reapertura.

El recinto deportivo de la avenida de las Olimpiadas fue clausurado tras el colapso de parte del graderío durante la celebración del Campeonato de España de Fitkid, una disciplina que combina gimnasia, danza y acrobacia. Mientras se disputaba la competición, cedieron dos pilares del edificio, lo que provocó el derrumbe parcial de la grada. En ese momento se encontraban en la zona unos 20 niños y varios adultos. Afortunadamente, no hubo personas atrapadas y solo cuatro menores resultaron heridas leves, según confirmaron entonces el Consorcio Provincial de Bomberos y el Ayuntamiento de Elda.

Tras el suceso, el pabellón fue desalojado y clausurado de manera inmediata y desde entonces ha permanecido cerrado. No fue hasta agosto de 2024 cuando el Ayuntamiento presentó el proyecto de reforma del edificio, aunque la adjudicación de las obras no se produjo hasta diciembre de ese mismo año. El contrato se formalizó finalmente en enero de 2025 y los trabajos comenzaron en marzo, con un plazo de ejecución inicial de cuatro meses.

Desde el Consistorio justificaron la demora en el inicio de las obras por la necesidad de llevar a cabo "estudios técnicos exhaustivos" para evaluar el estado general de la estructura. Las actuaciones se centraron principalmente en la demolición del graderío, la construcción de nuevos vestuarios y la mejora de la accesibilidad y la ventilación del pabellón, con un presupuesto superior a los 600.000 euros.

Durante el transcurso de las obras, la empresa adjudicataria comunicó al Ayuntamiento la aparición de "causas sobrevenidas", entre ellas la inexistencia de cimentación en uno de los muros, lo que obligó a ejecutar una nueva base estructural. Esta circunstancia motivó una ampliación del contrato, que se firmó en noviembre del año pasado, con un sobrecoste de 72.364,77 euros y una prórroga de 31 días en el plazo de ejecución.

Pese a que el Ayuntamiento sostiene que las obras ya están finalizadas y recepcionadas, el pabellón sigue sin abrir sus puertas. Según ha podido saber este diario, el motivo es que aún falta por contratar e instalar la nueva pista deportiva sobre la que se disputan los partidos y competiciones. De este modo, el pabellón de madera continúa cerrado casi cuatro años después del accidente, a la espera de una última actuación que permita su reapertura.