El Consell cubre vacantes en una residencia de Villena

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha adjudicado cinco vacantes en el área de especialistas en integración social en la residencia de personas con discapacidad psíquica Peña Rubia de Villena, una medida que, según el propio departamento autonómico, sitúa al centro con una "cobertura prácticamente total" de personal. Sin embargo, trabajadores y familiares de los usuarios, muchos de ellos con un alto grado de dependencia, mantienen sus denuncias por la falta de profesionales y, especialmente, por el impago de parte de las nóminas desde el pasado mes de octubre.

Desde la conselleria se ha confirmado que el nuevo fisioterapeuta se incorporará el próximo 2 de febrero, mientras que la plaza de psicología quedará cubierta a lo largo de esta semana. No obstante, entre las carencias señaladas por la plantilla figura la ausencia de un médico residente fijo, una función que desde hace tiempo se suple con una visita semanal de un facultativo procedente del centro de salud.

Sobre este punto, el departamento autonómico ha defendido que el centro dispone de una asistencia médica semanal programada, un modelo que, según la conselleria, "garantiza la seguridad clínica de los usuarios" mientras se estudia la optimización de esta plaza para reforzar otras áreas de atención directa.

Las quejas del personal no se limitan a la falta de efectivos. Trabajadores del centro han trasladado también que no han cobrado parte de sus nóminas desde octubre. En esta línea, desde la conselleria aseguran que "las personas que quedaron pendientes el mes pasado ya están incluidas este mes".

En paralelo a este conflicto laboral, la conselleria ha anunciado la finalización de las obras de reforma integral y modernización de la residencia Peña Rubia, un proyecto que ha supuesto una inversión de 1.549.717 euros. La actuación ha permitido actualizar unas instalaciones con más de 30 años de antigüedad y adaptarlas a los actuales estándares de accesibilidad y atención personalizada.

Uno de los pasillos del centro. / GVA

El director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, ha señalado que la obra se encuentra ya en fase de recepción técnica. "Se trata de una intervención ambiciosa sobre una superficie cercana a los 3.500 metros cuadrados, que no solo corrige deficiencias estructurales, sino que transforma el modelo de convivencia para garantizar la dignidad y el bienestar de los 45 residentes", ha explicado.

Transformación del modelo residencial

La principal mejora introducida por la reforma es la reorganización de los espacios habitacionales. La intervención ha permitido eliminar las antiguas habitaciones triples, que no cumplían la normativa ni los criterios de accesibilidad, para convertirlas en habitaciones dobles completamente adaptadas.

Además, la residencia ha pasado de contar con tres módulos convivenciales a cuatro. El antiguo edificio de despachos se ha reconvertido en un nuevo módulo residencial dotado de todos los servicios, mientras que otro inmueble que permanecía inacabado se ha habilitado para albergar los tratamientos y la atención personalizada, todo ello en planta baja para facilitar la movilidad de los usuarios.

"Con esta nueva estructura y el equipamiento clínico ya suministrado, estamos en disposición de abrir el nuevo módulo en cuanto se complete la recepción de la obra, lo que permitirá que todos los residentes dispongan de habitaciones dobles, ganando en privacidad y calidad de vida", ha concluido Ottobrino.