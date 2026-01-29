Petrer consolida la transformación de locales comerciales en viviendas: 39 nuevas en 2025

Petrer ha registrado durante 2025 la transformación de 39 locales comerciales en viviendas de uso habitual, una cifra muy similar a la del año anterior, cuando se contabilizaron 42. Con estos datos, ya son 125 los locales reconvertidos desde que el Ayuntamiento aprobó esta medida en mayo de 2024, según ha informado el concejal de Urbanismo, David Morcillo.

La iniciativa ha permitido dar salida a numerosos locales sin actividad y su transformación en viviendas en distintas zonas del municipio, especialmente en áreas que hasta entonces estaban catalogadas como ejes comerciales. "El objetivo es ofrecer una solución habitacional y evitar la imagen de abandono que generan los bajos comerciales cerrados", ha señalado Morcillo.

Un local comercial convertido en vivienda en Petrer / INFORMACIÓN

Morcillo ha recordado que esta medida se puso en marcha en su día para, por una parte, "dar una solución habitacional a mucha gente" y, por otra, "evitar la imagen precaria de muchas calles cuyos bajos aparecen sin actividad".

La mayor parte de estas nuevas viviendas se concentran en los barrios de La Frontera y El Guirney.

Control para evitar "zulos"

En paralelo al desarrollo de esta medida, el Ayuntamiento ha reforzado el control sobre las condiciones de habitabilidad. En 2025, la Concejalía de Urbanismo denegó seis licencias para la conversión de locales en viviendas al no alcanzar el mínimo de 45 metros cuadrados útiles exigidos por la normativa municipal. "No queremos viviendas a cualquier precio, no queremos que las personas vivan en zulos en nuestra ciudad".

Noticias relacionadas

Como contexto, en diciembre pasado el pleno municipal aprobó la suspensión temporal, durante un año, de la tramitación y concesión de licencias para transformar locales comerciales en viviendas de 45 metros cuadrados o menos. La decisión permite revisar y actualizar la normativa urbanística tras detectarse un aumento de solicitudes para dividir locales en varias viviendas de pequeñas dimensiones.