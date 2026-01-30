Un control policial en un bar de Aspe se salda con una detenida por estancia irregular en España

La Policía Nacional ha detenido en Aspe a una mujer de 40 años y nacionalidad colombiana por encontrarse en situación irregular en España. La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), tras ser requerida su presencia por la Policía Local de Aspe durante un control rutinario en un bar cercano al parque Doctor Calatayud.

Los hechos se produjeron este jueves a última hora de la tarde, cuando la Policía Local realizaba un dispositivo de identificación de personas y control de drogas en distintas zonas del municipio. Fue en un bar donde los agentes detectaron una posible irregularidad y solicitaron la intervención de la Policía Nacional.

Una vez en el lugar, los agentes de la UCRIF procedieron a la identificación de las personas que se encontraban en el establecimiento, confirmando que una de ellas carecía de autorización para permanecer en territorio nacional, motivo por el que fue detenida.

Citación

En la misma actuación, una segunda persona, un hombre de 33 años y también de nacionalidad colombiana, no fue arrestada, aunque sí citada para que aporte la documentación correspondiente.

Noticias relacionadas

La intervención policial dio comienzo alrededor de las 19 horas y se prolongó hasta las 20:30 horas. Durante el operativo también se llevó a cabo la inspección de varios vehículos con el fin de detectar sustancias estupefacientes y otras infracciones.