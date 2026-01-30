La espera en salud mental se reduce casi a la mitad en la macroárea de salud Alicante, Elda y Alcoy

La demora para acceder a la atención en salud mental ha experimentado una mejora significativa en la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI) Alcoy-Elda-Alicante. Según la Conselleria de Sanidad, en seis meses, la espera media se ha reducido de 45 a 24 días, lo que supone un descenso del 46,7 %, mientras que el número de personas en lista de espera ha pasado de 1.958 a 765 pacientes, un 61 % menos.

Así se desprende de los datos correspondientes al segundo semestre de 2025, analizados durante la visita del director general de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez Gálvez, al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, donde mantuvo una reunión de trabajo con los equipos de salud mental de los departamentos de Alcoy, Elda y Alicante-Hospital General.

En el caso del departamento de salud de Alcoy, la demora media para la primera consulta de Psiquiatría ha descendido un 26 %, al pasar de 31 días en junio a 26 días en diciembre. Además, el número de personas pendientes de atención se ha reducido un 21 % en ese mismo periodo. Actualmente, el 80% de los pacientes es atendido antes de 30 días desde la interconsulta, y solo el 1,2 % espera más de 60 días, frente al 18,1 % registrado a mediados de año, según Sanidad.

Más profesionales

Desde la Conselleria de Sanidad atribuyen esta evolución positiva al refuerzo de los recursos humanos en salud mental. En el último año, la plantilla de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental ha aumentado un 38 %, con un crecimiento del 18 % en el número de psiquiatras, del 42 % en psicólogos y del 90 % en profesionales de enfermería especializados en salud mental. En el departamento de Alcoy, el incremento de personal alcanza el 55 %.

"El descenso de las demoras no es fruto de la casualidad. Cuando se incrementa casi un 40 % la plantilla, la mejora asistencial es profunda", ha señalado Pérez Gálvez, quien también ha destacado el trabajo de los profesionales y la implantación de nuevas herramientas de gestión.

Durante la visita, el director general avanzó además los pasos para la creación de nuevas unidades de hospitalización de salud mental en el Hospital Virgen de los Lirios, tanto para adultos como para infancia y adolescencia. La futura unidad infantojuvenil contará con seis camas y será la tercera de la provincia, junto a las de Orihuela y Elche, lo que permitirá aumentar de forma notable la capacidad de hospitalización especializada en la Comunidad Valenciana.