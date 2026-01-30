Magno International School transforma necesidades en respuestas
Un modelo educativo integral e internacional que guía a los alumnos desde Infantil hasta la Universidad
Hoy, la educación de nuestros hijos demanda no solo excelencia académica, sino también una formación que va mucho más allá. En Magno International School creen firmemente que, a lo largo de este proceso, los alumnos van desarrollando las destrezas esenciales en el perfil del alumno Magno, desde la etapa de Educación Infantil hasta su paso a la Universidad; destrezas que se evalúan y se adaptan a las necesidades del contexto social y las familias.
El compromiso del centro con la calidad educativa responde a través de programas que combinan lo mejor de diferentes sistemas formativos internacionales y nacionales, adaptados a cada etapa y bajo una competencia plurilingüe: español e inglés como lenguas cooficiales, siendo alemán y francés lenguas extranjeras obligatorias.
Cambridge International Programme: Infantil y Primaria
En Infantil, sus alumnos inician un recorrido educativo con alta inmersión en inglés, estimulando la curiosidad y la creatividad, bajo la estructura de un programa que fomenta habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales en un entorno seguro, activo y motivador.
En Primaria, se consolida esta base con un currículo bilingüe y significativo que articula materias clave como Inglés, Ciencias, Humanidades, Arte y Bienestar emocional, reforzando no solo conocimientos académicos sino también pensamiento crítico, colaboración y apertura al mundo.
La integración del programa Cambridge Primary prepara a los estudiantes para las exigencias de la educación secundaria y les ofrece una perspectiva global con otras culturas.
A-Levels en Bachillerato: programa híbrido
Magno incorpora una opción educativa de gran proyección internacional: el International A-Levels en colaboración con el National Extension College (NEC, Reino Unido). Este programa británico de prestigio, reconocido en universidades de todo el mundo, combina clases online con tutorías presenciales, mentoría personalizada y enriquecimiento curricular, permitiendo a los estudiantes especializarse en materias de su interés y orientarse hacia estudios superiores en España o en el extranjero.
Los A-Levels no solo dotan a los alumnos de conocimientos profundos en asignaturas específicas, sino que también les enseñan autonomía, gestión del tiempo y pensamiento analítico, habilidades clave para el éxito académico y profesional.
En Magno International School, cada etapa educativa está diseñada para acompañar y potenciar las destrezas de sus alumnos, ofreciendo un enfoque integral, plurilingüe e internacional que responde a las demandas de hoy. Como familias, encontraréis no solo un colegio, sino un proyecto con visión global y un firme compromiso con el futuro de vuestros hijos, un futuro que aún está por definir.
