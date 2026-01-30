Nadie quiere las obras de la Escuela Infantil Santa Infancia de Elda

Desierto. Ninguna empresa ha optado al contrato para construir la Escuela Infantil Santa Infancia. Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha visto forzado a iniciar un procedimiento negociado, una fórmula prevista para casos excepcionales como el de este centro educativo, que lleva esperando una solución desde hace 18 años. Este mecanismo permite a la administración local dialogar y negociar las condiciones del contrato con una o varias empresas para adjudicar las obras de forma más rápida y flexible.

El plazo de presentación de ofertas finalizó el pasado martes 27 de enero, tras salir el proyecto a licitación a mediados del mes de diciembre. "Esta circunstancia obliga a replantear la forma de contratación para poder avanzar en un proyecto esperado por la comunidad educativa desde hace años", ha afirmado el Ayuntamiento. Una espera que desde la comunidad educativa se vive como larga y pesada. "Nunca se va a construir", han señalado con resignación a INFORMACIÓN fuentes cercanas a la misma.

Así es el proyecto de la escuela infantil Santa Infancia de Elda. / INFORMACIÓN

El proyecto de la Santa Infancia arrastra una trayectoria compleja. El edificio original cerró en 2007 debido a problemas de aluminosis y, tras permanecer ocho años clausurado, fue derribado en 2015. Desde entonces, el solar permanece a la espera de una solución definitiva que no termina de materializarse.

Restos arqueológicos

La actuación, incluida dentro del Plan Edificant de la Conselleria de Educación, fue aprobada de forma definitiva el pasado mes de noviembre con un presupuesto total de 2.818.623 euros, tras una ampliación destinada a incorporar actuaciones arqueológicas adicionales derivadas de los restos históricos hallados en la parcela donde se ubicará el centro educativo.

El nuevo edificio se levantará sobre una parcela de más de 2.100 metros cuadrados en el barrio Virgen de la Cabeza y está diseñado para ofrecer una infraestructura moderna y funcional para niños y niñas de 0 a 3 años. Contará con seis aulas, comedor, cocina, salas, zonas exteriores y permitirá, además, integrar y poner en valor los vestigios del antiguo convento franciscano del siglo XVI identificados en el terreno.

Noticias relacionadas

Imagen del interior de las aulas prefabricadas de la escuela infantil Santa Infancia de Elda. / Áxel Álvarez

Ante la ausencia de propuestas en el concurso, el Ayuntamiento ha asegura que se tramitará "de manera urgente" un procedimiento negociado con empresas especializadas, con el objetivo de adjudicar las obras y comenzar la construcción "lo antes posible". Según las mismas fuentes, este sistema permitirá mantener el plazo de ejecución previsto, de aproximadamente 16 meses una vez adjudicadas las obras, con el fin de que la nueva escuela pueda entrar en funcionamiento "sin más demoras". El edificio fue demolido en 2015 y el alumnado lleva 18 años instalado en barracones situados en el patio del colegio Virgen de la Salud.