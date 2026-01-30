Olcina: "El sábado estará marcado por rachas de viento bastante elevadas"

El viento no da una tregua a la provincia de Alicante, que afronta para este fin de semana un nuevo episodio de tiempo adverso marcado por fuertes rachas, el temporal marítimo y la llegada continuada de borrascas atlánticas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado la alerta naranja por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en toda la provincia, un aviso que estará vigente al menos hasta las 15 horas. Además, decreta también para el sábado la alerta amarilla por fenómenos costeros en todo el litoral alicantino.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado que "sigue el ambiente revuelto, el tiempo marcado por la constante entrada de borrascas desde el Atlántico que llegan al Mediterráneo con mucha fuerza en forma de vientos con rachas intensas que llegan a superar los 80, 90 kilómetros por hora en toda la provincia de Alicante". Estas borrascas vienen acompañadas de precipitaciones que, aunque no son abundantes, sí están siendo continuadas. En este sentido, Olcina ha señalado que "no es una precipitación muy abundante, pero va regando el suelo y llevamos un mes de enero que ha resultado muy óptimo en este sentido".

El viento derriba árboles en el PAU 1 de Alicante / Rafa Arjones

Según el climatólogo, los próximos días seguirán dominados por esta situación atmosférica inestable. "Los próximos días se van a caracterizar por la presencia de nuevas borrascas", ha indicado, advirtiendo especialmente de la jornada del sábado, que estará "marcada por la posibilidad de registro de rachas de viento de nuevo bastante elevadas". Por ello, ha pedido precaución ante una jornada que será "un poco singular en cuanto al viento se refiere", coincidiendo con los avisos de nivel naranja decretados para toda la provincia.

Temperaturas

El episodio vendrá acompañado también de temporal marítimo, con "oleaje de fondo en las proximidades del litoral alicantino", mientras que las temperaturas no serán especialmente frías, aunque el viento hará que la sensación térmica sea más baja. "Las temperaturas no van a ser muy frías, pero sí temperaturas bajas con el viento, que va a ir soplando, hará que la sensación térmica sea algo menor de lo que registren los termómetros", ha explicado Olcina. En Alicante las máximas el fin de semana pueden llegar a los 19 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en los 11.

La hostelería recoge las terrazas por las fuertes rachas de viento en Alicante / Pilar Cortés

La inestabilidad, además, no se limitará al fin de semana. Los modelos meteorológicos apuntan a que este patrón se mantendrá durante los primeros días de febrero. "Para la semana que viene sigue la situación de borrascas, al menos hasta el próximo 9 o 10 de febrero, donde llegan los modelos con cierta fiabilidad", ha señalado el director del Laboratorio de Climatología, quien ha añadido que "este pasillo de borrascas que se ha abierto en este mes de enero del año 2026 va a seguir también en los primeros días de febrero". En consecuencia, se esperan "días de nubosidad, días de precipitación que no va a ser abundante, pero sí continuada de un día a otro, y viento que también viene acompañando a estas borrascas".

Medidas de los ayuntamientos

Ante este escenario, varios municipios de la provincia han comenzado a adoptar medidas preventivas. En Villena, el aviso naranja ha motivado el cierre al público de todos los parques y jardines, así como del cementerio municipal, además de la suspensión de todas las actividades al aire libre o en la vía pública autorizadas por el Ayuntamiento. El consistorio ha recordado a la población la necesidad de evitar paseos por zonas arboladas, no situarse cerca de muros o estructuras inestables, asegurar objetos en balcones y terrazas y extremar la precaución en los desplazamientos, especialmente en moto o bicicleta.

También el Ayuntamiento de Alcoy, al igual que El Campello han decretado el cierre de espacios municipales al aire libre y han pedido a la ciudadanía que evite los desplazamientos innecesarios mientras se mantenga el aviso naranja por fuertes vientos.