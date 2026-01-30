De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento

La provincia de Alicante se blinda ante el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado la alerta naranja por fuertes rachas de viento de hasta 90 km/h en toda la provincia, un aviso que permanecerá activo desde la medianoche hasta las 12 horas. Además, el litoral alicantino también se eleva en alerta amarilla por fenómenos costeros.

Ante este escenario, que convierte balcones, árboles y estructuras ligeras en posibles proyectiles, numerosos ayuntamientos han puesto en marcha medidas preventivas para garantizar la seguridad ciudadana.

Cierre de parques, mercadillos y actividades al aire libre

Municipios como Elda, Novelda, Villena, Aspe, Alcoy, Benidorm, El Campello y Aigües han decretado el cierre de parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, además de la suspensión de mercadillos y actividades en la vía pública.

Elda ha suspendido los mercadillos y cerrado parques, jardines e instalaciones deportivas exteriores. El Ayuntamiento insiste en extremar las precauciones tanto en casa como al volante.

En Novelda, el aviso naranja ha llevado al cierre de parques y a la suspensión de todas las actividades al aire libre, además de prohibir en terrazas de hostelería toldos, voladizos u objetos pesados que puedan ser desplazados por el viento.

Cierran la Explanada de Alicante por la alerta naranja por viento pero la gente sigue entrando / Jose Navarro

En Villena, la alerta conlleva el cierre de parques, jardines y del cementerio municipal, además de la suspensión de todas las actividades autorizadas al aire libre.

En Aspe, la Policía Local ha procedido al cierre de parques, zonas infantiles, la Senda Verde del Tarafa y espacios con abundante arbolado, recomendando evitar salidas innecesarias y asegurar objetos en balcones y tejados.

Vigilancia especial

El Ayuntamiento de Alcoy mantiene activo el centro de coordinación operativa municipal, con el cierre de parques, jardines, cementerio e instalaciones deportivas exteriores durante toda la jornada, así como la suspensión de mercadillos. Policía Local, Protección Civil y servicios técnicos permanecen en alerta ante posibles incidencias.

Palmera sobre una vivienda en Torrevieja derribada por la fuerza del viento / INFORMACIÓN

En Benidorm, además de suspender las actividades deportivas al aire libre, se prohíben los deportes náuticos y cualquier actividad en el mar, y se recomienda evitar zonas costeras de riesgo como espigones o acantilados. El consistorio ha activado retenes especiales de vigilancia y su sistema de información a la población mediante pantallas municipales.

Por su parte, Aigües ha cerrado las instalaciones deportivas municipales desde la medianoche, mientras que El Campello ha anunciado el cierre de parques, cementerio e instalaciones deportivas al aire libre.

Llamamiento a la prudencia

Todos los ayuntamientos coinciden en un mismo mensaje: prudencia. Se recomienda retirar o asegurar objetos en fachadas y terrazas, evitar zonas arboladas o estructuras inestables, reducir la velocidad al conducir y mantenerse informado a través de los canales oficiales. En caso de emergencia, recuerdan que se debe llamar al 112.