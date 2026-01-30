Villena estrena su millonario contrato de limpieza y recogida de basura

Villena ultima los preparativos para la puesta en marcha del nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. La empresa adjudicataria iniciará la prestación del servicio este domingo, dando comienzo a una nueva etapa en la gestión de la limpieza municipal.

El contrato, adjudicado a finales de 2025, cuenta con un presupuesto de 41 millones de euros y una duración de diez años. Se trata de una de las concesiones más relevantes del Ayuntamiento, tanto por su impacto económico como por su importancia estratégica para la ciudad.

Según ha explicado el concejal de Limpieza, Sergio Palao, la implantación del nuevo servicio, a cargo de la empresa Fobesa, se realizará de forma progresiva. "La dimensión estratégica de este contrato exige un periodo de adaptación, tanto para la empresa adjudicataria como para las propias estructuras municipales", ha señalado el edil.

Esta implantación paulatina permitirá, aseguran desde el área, ajustar los recursos, coordinar los nuevos medios técnicos y garantizar una transición eficaz hacia el nuevo modelo de limpieza y recogida de residuos.

Privatización

Hasta ahora, el servicio había sido gestionado directamente por el Ayuntamiento desde 2017, cuando se municipalizó y se subrogó la plantilla existente. El concejal responsable del área, Sergio Palao, explicó que el servicio necesitaba una actualización "adaptada a la evolución de la ciudad, a la realidad social, a la normativa de reciclaje y a las nuevas áreas incorporadas al sistema puerta a puerta". Palao destacó, los pilares de la nueva adjudicación son el incremento de la plantilla, la renovación completa del parque móvil y la garantía de recogida los siete días de la semana, algo que hasta ahora no se cumplía en todos los barrios.

La incorporación de personal es uno de los cambios más relevantes: la plantilla pasará de 39 a 63 trabajadores, lo que permitirá contar con 23 operarios más cada día en las calles. Todo el personal municipal actualmente adscrito al servicio será subrogado por la nueva empresa. Paralelamente, Fobesa sustituirá los viejos contenedores soterrados por islas en superficie, renovará todo el equipamiento e instalará 500 nuevas papeleras, de las que se prevé renovar medio centenar anualmente. Todo el sistema, incluidos vehículos y contenedores, estará controlado mediante una aplicación informática que permitirá fiscalizar la prestación en tiempo real y que incluirá un canal para que la ciudadanía comunique incidencias o vertidos incontrolados.

Un trabajador municipal limpia un contendor en Villena, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Entre las mejoras previstas figuran la ampliación de la recogida a siete días a la semana, incluidos los fines de semana y todas las zonas periféricas, y un refuerzo específico durante Moros y Cristianos para evitar desbordamientos en las áreas de mayor uso. También se potenciará el puerta a puerta, se creará un servicio de recogida de restos de poda para el campo, se ampliará la recogida en los polígonos y se impulsará una limpieza más frecuente y exhaustiva de las islas de contenedores. Además, se pondrá en marcha un "equipo de acción inmediata" para atender vertidos urgentes y un nuevo servicio de tarde destinado principalmente a parques y vías principales. Tres operarios se dedicarán de forma exclusiva a zonas verdes, áreas de juego infantil y espacios ajardinados, que también serán objeto de labores de desbroce, incluida la ladera del castillo.

Noticias relacionadas

El contrato incorpora, además, una bolsa de horas extra valorada en 90.000 euros para atender necesidades especiales del Ayuntamiento sin necesidad de modificar el pliego. Las zonas más conflictivas en materia de vertidos contarán con videovigilancia y control de accesos. Toda esta reorganización se apoyará en un parque móvil completamente renovado, con 16 vehículos nuevos, entre ellos barredoras, baldeadoras e hidrolimpiadoras, y diverso equipamiento auxiliar, como carritos manuales y eléctricos, sopladoras y desbrozadoras.