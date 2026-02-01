Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos

A más de 50 kilómetros del mar, en el interior de la provincia de Alicante, los saleros de Villena (el viejo, el nuevo y el de Penalva) esconden un origen marino y un valor científico que va mucho más allá de la producción tradicional de sal. Lo que a simple vista parece un paisaje árido y silencioso es, en realidad, un laboratorio natural donde investigadores de la Universidad de Alicante (UA) analizan microorganismos con potencial aplicación en medicina, medio ambiente e industria.

Los saleros de Villena constituyen un caso singular dentro de la provincia. A pesar de tratarse de explotaciones de interior, la salmuera que alimenta sus balsas es de origen marino. Su explicación se remonta a tiempos geológicos, cuando antiguos depósitos de sal, formados por la evaporación del mar, quedaron atrapados bajo tierra y hoy continúan aflorando. Esta característica las diferencia de otros sistemas salineros alicantinos, como los de Santa Pola o Torrevieja, situados en la costa.

Los camiones extraen la sal que se acumula en las balsas para después dejar que se seque. / Rafa Arjones

A esta singularidad se suma otra de carácter histórico y geográfico: los saleros se encuentran en el perímetro de lo que fue la antigua laguna de Villena, un gran lago interior que ocupó parte del término municipal hasta que fue desecado por orden real mediante la construcción de una acequia. Este antiguo humedal marcó durante siglos el paisaje y el aprovechamiento del territorio, y hoy sigue influyendo en las características del subsuelo. Aunque no existe documentación precisa sobre el inicio de la explotación de estos saleros, se cree que podrían estar activos desde época romana.

Un trabajador de uno de los saleros de Villena manipula una de las balsas donde se amontona la sal. / rafa arjones

Sin embargo, el verdadero interés actual de los saleros de Villena se encuentra en lo invisible. Desde 2010, un equipo de la UA, en el que participa la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Rosa María Martínez, investiga la composición química de sus salmueras y los microorganismos capaces de sobrevivir en condiciones de salinidad extrema.

Distintas capacidades

Los estudios han demostrado que, a grandes rasgos, los microorganismos presentes en Villena pertenecen a los mismos grandes grupos que los detectados en otros salares de la provincia. No obstante, la posibilidad de hacer unos análisis más detallados abre la puerta a la posible existencia de especies diferentes, adaptadas específicamente a este entorno de interior. «Es como encontrar familias con el mismo apellido en distintos lugares, pero con historias y rasgos propios», explica de forma sencilla Martínez. Esa posible diferencia es clave, ya que microorganismos con características moleculares distintas pueden ofrecer aplicaciones también distintas.

Podríamos buscar aplicaciones nuevas en la industria, en el tratamiento de aguas residuales con contenidos muy tóxicos, o comprobar si producen alguna proteína o molécula con capacidad antibiótica que no se haya descrito todavía Rosa María Martínez — Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular

«Hay que ver si los microorganismos de los saleros de Villena tienen moléculas diferentes: podríamos buscar aplicaciones nuevas en la industria, en el tratamiento de aguas residuales con contenidos muy tóxicos, o comprobar si producen alguna proteína o molécula con capacidad antibiótica que no se haya descrito todavía», señala la investigadora.

Algunas de estas especies ya han demostrado ser capaces de producir pigmentos naturales que tiñen el agua de tonos rojizos o rosados, además de bioplásticos y otras moléculas de interés. En ensayos de laboratorio, algunas de estas sustancias han mostrado actividad antitumoral y anticancerígena, lo que abre la puerta a aplicaciones biomédicas.

Juanjo y Pablo Rodes, padre e hijo, ambos ingenieros de minas, y encargados de la dirección facultativa de los saleros / Rafa Arjones

Las nuevas capacidades también podrían tener aplicaciones ambientales, como la recuperación de metales procedentes de residuos mineros o el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados, líneas de investigación que el nuevo proyecto pretende desarrollar.

Continuar investigando

Con este objetivo, la UA ha solicitado recientemente una nueva subvención estatal que permitiría a los departamentos de Ciencias y de Bioquímica y Biología Molecular ampliar sus investigaciones. La resolución de la convocatoria se espera para este verano y, de ser concedida, facilitaría nuevas colaboraciones con universidades europeas y el avance hacia aplicaciones industriales reales.

La materia prima llega a exportarse al mercado asiático en diferentes formatos, sabores y texturas

La investigación científica convive con la actividad tradicional de las salinas. La gestión técnica corre a cargo de la empresa Ingeniería Rodes, con sede en Villena, mientras que la propiedad pertenece a una empresa catalana que explota los saleros desde hace décadas. La sal obtenida es de alta calidad y se exporta a nivel internacional, llegando incluso al mercado asiático en diferentes formatos, sabores y texturas.

De este modo, los saleros de Villena se consolidan como un ejemplo de cómo un paisaje histórico, ligado durante siglos a la explotación de la sal y al antiguo ecosistema de la laguna, puede convertirse hoy en un espacio clave para la investigación científica. Un lugar donde pasado y futuro se encuentran y donde, la salmuera podría estar aportando pistas para los tratamientos médicos del mañana.