Ana Botella Sorribes, pregonera de las Fiestas de Aspe

El Ayuntamiento de Aspe ha designado a Ana Botella Sorribes pregonera de las Fiestas Patronales 2026 en reconocimiento a su brillante trayectoria académica, cultural y profesional, así como a su constante vinculación con la localidad.

Ana Botella Sorribes (Aspe, 1963) es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Murcia y doctora en Civilización y Literatura Hispánica y Latinoamericana por la Universidad de la Sorbona–París III. Especialista en la Edad Media y el Renacimiento español, ha desarrollado una destacada carrera en el ámbito de la docencia en España y Francia.

Hija de Vicente Botella, conocido como Vicentallo, y de Pepita Sorribes, Ana Botella Sorribes mantiene un estrecho vínculo con Aspe, ciudad en la que nació y donde continúa desarrollando proyectos relacionados con la memoria histórica y el patrimonio cultural.

Su trayectoria profesional comenzó como profesora en el IFP de Calasparra (Murcia) y continuó como directora y profesora de la Escuela Francesa de Murcia. En Francia, ha ejercido como profesora catedrática de enseñanza secundaria en diversos liceos de la Academia de Versalles y en París.

Asimismo, ha sido profesora asociada en distintas facultades de la Sorbona y de otras universidades del área parisina, además de tutora de nuevas generaciones de profesorado en la Academia de París.

Traductora

En el ámbito de la traducción, ha realizado numerosos trabajos para el FEDER y para instituciones culturales europeas, especialmente museos franceses, belgas y neerlandeses, salas de exposiciones, editoriales de arte y entidades prestatarias de museos.

Entre sus trabajos más relevantes figuran las traducciones de las guías del Museo del Louvre, que se puede consultar en la Biblioteca Municipal Rubén Darío de Aspe, y del Museo de Orsay, tanto en ediciones para adultos como infantiles, así como la traducción de la revista del Ministerio de Asuntos Exteriores francés Label France.

En Aspe es reconocida como la primera mujer del Ateneo Musical Maestro Gilabert y participó en la primera digitalización del catálogo de la Biblioteca Municipal en los inicios de la informatización de los servicios culturales.

Investigaciones

Desde hace nueve años, sus investigaciones se centran en el exilio republicano español. En 2022, junto a su alumnado parisino y en colaboración con la asociación aspense Cinco Ojos–Observatorio de Patrimonio, impulsó en el Teatro Wagner de Aspe una representación homenaje a quienes se vieron obligados a abandonar España tras la Guerra Civil, cuyos materiales audiovisuales forman parte actualmente de los fondos de Cableworld Aspe.

Asimismo, colabora con diversas asociaciones culturales vinculadas a la historia, la literatura y el patrimonio en Francia y es fundadora de la asociación La Revue Glandageoise, que edita una revista dedicada a la cultura y a las gentes del municipio francés de Glandage, donde reside parte del año.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento de Aspe quiere reconocer públicamente su destacada trayectoria profesional y su compromiso con la cultura y la historia, valores que representará como pregonera de las Fiestas Patronales 2026.