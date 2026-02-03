Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayuntamiento ViviendasVenta VPO AlicanteConsulado ArgeliaJabalíes AlicanteProhibición RR SS menoresEntradas Paellas B. Live
instagramlinkedin

Los secretos de la flora del río Vinalopó

El Ayuntamiento de Elda presenta una guía de la vegetación existente en la senda del río Vinalopó para acercar la naturaleza a la ciudadanía

El río Vinalopó a su paso por Elda, en una imagen reciente.

El río Vinalopó a su paso por Elda, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La concejalía de Medio Ambiente de Elda ha presentado una nueva guía de flora de la senda del río Vinalopó, una herramienta divulgativa pensada para acercar a la ciudadanía al patrimonio natural del municipio y fomentar el conocimiento y respeto por el entorno fluvial.

La guía nace con el objetivo de dar a conocer la flora más común y representativa del tramo del río a su paso por Elda, facilitando su identificación y comprensión durante el recorrido por la senda.

La concejal de Medio Ambiente durante la presentación de la guía

La concejal de Medio Ambiente durante la presentación de la guía / INFORMACIÓN

Para ello, se han elaborado fichas breves y visuales que incluyen descripciones sencillas, rasgos ecológicos, usos tradicionales, estado de conservación y una localización aproximada de cada especie a lo largo del itinerario.

No se trata de un inventario exhaustivo, sino de una herramienta clara, accesible y pensada para todos los públicos, que permita reconocer las plantas y entender mejor el paisaje que nos rodea

Cristina Rodríguez

— Concejal de Medio Ambiente de Elda

Tal y como ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez, “no se trata de un inventario exhaustivo, sino de una herramienta clara, accesible y pensada para todos los públicos, que permita reconocer las plantas y entender mejor el paisaje que nos rodea”.

Biodiversidad

La publicación pone el acento en la importancia ecológica de estas especies, destacando su papel en la protección del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema fluvial, así como su relevancia cultural e histórica dentro del paisaje eldense.

“Conocer el origen de estas plantas, sus adaptaciones y su función ecológica nos ayuda a valorar el entorno y a adoptar actitudes más responsables y respetuosas”, ha señalado la edil.

Cuestionarios interactivos

Como elemento innovador, la guía incorpora varios 'kahoots' o cuestionarios interactivos, con dos niveles de dificultad, que permiten poner a prueba los conocimientos adquiridos de una forma lúdica y educativa, especialmente pensada para público joven, familias y centros educativos.

Noticias relacionadas y más

“La educación ambiental es una herramienta clave para la conservación. Con esta guía queremos despertar la curiosidad, el interés y el compromiso de la ciudadanía con nuestro río y su entorno”, ha concluido Rodríguez

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
  2. Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
  3. De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
  4. Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
  5. La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
  6. El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros
  7. Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31
  8. Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos

Seis detenidos de un grupo que asaltaba gasolineras, bares y estancos de Alicante y Valencia

Seis detenidos de un grupo que asaltaba gasolineras, bares y estancos de Alicante y Valencia

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días

Pérez Llorca tendrá que dotar de tecnología a los centros de salud de Alicante para poder detectar un cáncer en siete días

Los secretos de la flora del río Vinalopó

Los secretos de la flora del río Vinalopó

Así es el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos que ya funciona en Villena

Así es el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos que ya funciona en Villena

Estas son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes

Estas son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

La conexión con Alicante de la investigación de Barbacid que cura el cáncer de páncreas en ratones

Tráfico en Alicante hoy: retenciones y varios accidentes en carreteras secundarias

Tráfico en Alicante hoy: retenciones y varios accidentes en carreteras secundarias

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"

Román Rodríguez, especialista en Musicoterapia: "Las letras del reguetón perjudican el desarrollo del cerebro de los adolescentes"
Tracking Pixel Contents