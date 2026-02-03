Los secretos de la flora del río Vinalopó

La concejalía de Medio Ambiente de Elda ha presentado una nueva guía de flora de la senda del río Vinalopó, una herramienta divulgativa pensada para acercar a la ciudadanía al patrimonio natural del municipio y fomentar el conocimiento y respeto por el entorno fluvial.

La guía nace con el objetivo de dar a conocer la flora más común y representativa del tramo del río a su paso por Elda, facilitando su identificación y comprensión durante el recorrido por la senda.

La concejal de Medio Ambiente durante la presentación de la guía / INFORMACIÓN

Para ello, se han elaborado fichas breves y visuales que incluyen descripciones sencillas, rasgos ecológicos, usos tradicionales, estado de conservación y una localización aproximada de cada especie a lo largo del itinerario.

Tal y como ha explicado la concejala de Medio Ambiente, Cristina Rodríguez, “no se trata de un inventario exhaustivo, sino de una herramienta clara, accesible y pensada para todos los públicos, que permita reconocer las plantas y entender mejor el paisaje que nos rodea”.

Biodiversidad

La publicación pone el acento en la importancia ecológica de estas especies, destacando su papel en la protección del suelo, el mantenimiento de la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema fluvial, así como su relevancia cultural e histórica dentro del paisaje eldense.

“Conocer el origen de estas plantas, sus adaptaciones y su función ecológica nos ayuda a valorar el entorno y a adoptar actitudes más responsables y respetuosas”, ha señalado la edil.

Cuestionarios interactivos

Como elemento innovador, la guía incorpora varios 'kahoots' o cuestionarios interactivos, con dos niveles de dificultad, que permiten poner a prueba los conocimientos adquiridos de una forma lúdica y educativa, especialmente pensada para público joven, familias y centros educativos.

“La educación ambiental es una herramienta clave para la conservación. Con esta guía queremos despertar la curiosidad, el interés y el compromiso de la ciudadanía con nuestro río y su entorno”, ha concluido Rodríguez