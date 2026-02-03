Así es el nuevo servicio de limpieza y recogida de residuos que ya funciona en Villena

Arranca el nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de residuos de Villena. El Ayuntamiento ha presentado este martes la nueva dotación de personal y la maquinaria provisional de la nueva contrata, que sustituye al modelo municipalizado que operaba hasta el pasado 31 de enero.

Este contrato activado el pasado domingo 1 de febrero supone más plantilla y nueva dotación de maquinaria y vehículos que se irán incorporando en las próximas semanas.

Dos de los nuevos vehículos que ya operan en Villena / INFORMACIÓN

“Con este servicio, Villena hace una apuesta importante: el servicio salió a licitación por algo más de 4 millones de euros y se ha adjudicado por 3,6 millones de euros anuales, lo que supone el 10% del presupuesto municipal. Es una apuesta seria y contundente que va a mejorar la imagen comercial y turística de nuestra ciudad”, ha indicado el alcalde Fulgencio Cerdán.

Es una apuesta seria y contundente que va a mejorar la imagen comercial y turística de nuestra ciudad Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

El primer edil ha apuntado que el servicio se desplegará al 100 % en los próximos meses, pero señaló que en estos primeros días de operativa “ya se nota en las calles de Villena”.

El alcalde ha señalado como avances importantes “la recogida los siete días de la semana en todos los barrios y el incremento en las tareas de limpieza de contenedores e islas”, que también serán sustituidos paulatinamente en toda la ciudad por otros nuevos.

Un momento de la presentación de la maquinaria y el personal / INFORMACIÓN

Para Cerdán, lo más importante es el número de trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, que muchos de ellos ya han demostrado su compromiso con este servicio, puesto que proceden del personal municipal que realizaba estas tareas hasta febrero, en muchas ocasiones con un “sobreesfuerzo” fruto de las dificultades por la falta de maquinaria, medios y recursos humanos suficientes.

Un hito para la ciudad

Por su parte, el edil de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria, Sergio Palao, ha hecho hincapié en que los servicios ya prestan desde el pasado domingo, lo que supone un “hito conseguido después de mucho tiempo de trabajo desde el inicio de la legislatura, en el que vimos que el sistema municipalizado que tenía Villena no terminaba de funcionar como debiera para ofrecer a la ciudadanía un servicio en condiciones óptimas. Sobre todo, también para los trabajadores, que no tenían las herramientas suficientes para desarrollar su labor en esas condiciones mínimas”.

Es un hito conseguido después de mucho tiempo de trabajo desde el inicio de la legislatura, en el que vimos que el sistema municipalizado que tenía Villena no terminaba de funcionar como debiera Sergio Palao — Concejal de residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Villena

Palao ha justificado el cambio de modelo por las rigideces que el sistema de contratación pública exige, que no siempre se adapta a los tiempos y exigencias de un servicio dinámico como el de limpieza, especialmente en un término municipal tan vasto como el de Villena.

Por su parte, el responsable de Fobesa, Miguel Ángel Sola, explicó que la empresa tiene un plazo de 15 meses para aportar todo el material y los recursos humanos. La plantilla ya está al completo, la maquinaria de limpieza estará en las próximas semanas y los vehículos de gran tonelaje se irán incorporando en un plazo máximo de 10 meses, aunque se opera al 100% con vehículos del parque general de Fobesa, empresa que presta el servicio.