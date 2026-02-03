Villena reabre el pabellón cubierto tras reparar parte de los daños por el viento

Villena reabre en la tarde de este martes el pabellón cubierto tras más de cinco días clausurado por el temporal viento que ha causado daños en las instalaciones.

La edil de Deportes, Maite Gandía, ha anunciado su reapertura, una vez que se han tomado las medidas de reparación más urgentes y de asegurar las planchas del tejado.

Desde la concejalía de Deportes se han acelerado las tareas de inspección, seguridad y refuerzo de la cubierta del Pabellón Polideportivo con el objetivo de reabrir estas instalaciones, una vez confirmada la seguridad para los usuarios y espectadores.

Estas instalaciones municipales sufrieron los fuertes vientos de hasta 150 kilómetros por hora registrados por la borrasca de la pasada semana, que afectó el jueves a varios espacios del polideportivo municipal, que se encontraba cerrado desde entonces.

Sin actividad por las mañanas

No obstante, no habrá actividad en el pabellón durante las mañanas hasta que no se terminen todas las tareas necesarias para solventar los daños causados por el viento. Además, en caso de que las autoridades decreten algún tipo de alerta por fuertes vientos, las instalaciones se volverán a cerrar al público, según ha comentado la concejala.

Una de las torres que cayeron la pasada semana sobre el pabellón de Villena / INFORMACIÓN

Gandía explicó que el fuerte impacto del viento es fruto de unas rachas de viento que catalogó de “nada normales” por la fuerza excepcional que generó desperfectos en el pabellón y que derribó tres de las cuatro torres eléctricas de iluminación del campo de fútbol, entre otros desperfectos en sus instalaciones.

Los trabajos realizados hasta la fecha han consistido en el refuerzo de la cubierta y la reposición de alguna de las chapas que volaron en la tormenta. A lo largo de este martes 3 de febrero, está prevista una reunión con el equipo técnico de Urbanismo para analizar las reparaciones y medidas a tomar que permitan la apertura de las instalaciones deportivas lo antes posible.

Goteras

Con respecto al pabellón cubierto, la edil de Deportes señaló que se aprovechará para tomar medidas que minimicen los problemas de goteras, aunque reconoció que requiere un cambio integral de la cubierta, que se remonta a 1993 y que su diseño dificulta otras soluciones.

La intención de la concejalía es proceder a su cambio total, una vez esté operativo el segundo pabellón, puesto que estas obras significarían su cierre durante meses.

Reposición de las torres de luz

Gandía también avanzó que en las próximas semanas se repondrán las torres de iluminación del campo de fútbol de La Solana. La idea es instalar puntos de luz con una reducción en su altura, una de las causas de su desplome. Además, se aprovechará para instalar un sistema LED de menor peso y mayor eficiencia energética.

Las zonas verdes también han sido revisadas para abordar los desperfectos en los árboles, la tala de alguno de ellos ante la situación de peligro y, en un futuro, se analizará su sustitución con nuevos ejemplares.

Mantenimiento constante

Por otra parte, Gandía recordó que la concejalía de Deportes realiza sistemáticamente operaciones de mantenimiento y cuidado de las instalaciones, a la vista de su uso intensivo que produce un desgaste extraordinario.

La concejal Maite Gandía durante la rueda de prensa para información del estado del pabellón / INFORMACIÓN

“Si no estuviéramos constantemente invirtiendo y realizando tareas de mantenimiento preventivo, no tendríamos estas instalaciones en estado óptimo para la práctica deportiva. He visitado muchos polideportivos por su actividad deportiva y puedo confirmar que son de las mejores mantenidas y de lejos muy valoradas por los equipos y deportistas que nos visitan cada fin de semana”, ha añadido.

Entre las tareas que se realizan, “y que muchas veces no se ven ni se valoran”, está la sustitución de todos los elementos que se rompen, las reparaciones en la enorme red de riego, en las áreas verdes y en el equipamiento al completo.

“Esto no evita que en algún momento tengamos problemas puntuales en los 55.000 metros cuadrados de instalaciones. Es inevitable. Pero respondemos rápidamente, aunque a veces, a la espera de una pieza se pueda tardar uno o dos días en hacer una reparación”, ha comentado.

Si no estuviéramos constantemente invirtiendo y realizando tareas de mantenimiento preventivo, no tendríamos estas instalaciones en estado óptimo para la práctica deportiva Maite Gandia — Concejal de Deportes de Villena

Desde su punto de vista, disponer de unas instalaciones donde se concentra todo es una ventaja, puesto que si existe un problema en una parte siempre se puede recurrir a la otra como pasa cuando hay una avería en uno de los vestuarios, puesto que se disponen de otros.

Inversiones

Gandía señaló que el gimnasio se renovó hace unos años con una inversión de 25.000 euros, el pabellón recibe inversiones menores en prevención todos los meses, y el estado del césped responde a las dificultades por las condiciones climáticas de bajas temperaturas en invierno y muy altas en verano. Aunque señaló que en la mayor parte de la temporada está en un estado óptimo para el juego.

“En este pleno ordinario se aprobó una moción de otro grupo político, porque entendemos que el objetivo es común: tener las mejores instalaciones deportivas posibles, pero no compartimos en nada la descripción que se hace del estado actual del polideportivo”, aclaró Gandía.