El Hospital de Elda supera las 25.000 consultas oncológicas en un año

El Hospital de Elda atendió durante 2025 un total de 25.693 consultas oncológicas, de las cuales 600 correspondieron a primeras visitas, lo que refleja el incremento sostenido de la demanda asistencial en este ámbito. Los cánceres más frecuentes tratados fueron los de mama, colorrectal y pulmón.

De forma paralela, el Hospital de Día administró 13.000 tratamientos, cerca de 10.000 de oncología y más de 3.000 de hematología, consolidándose como un recurso clave en la atención a estos pacientes.

Un paciente junto a una trabajadora sanitaria en el hospital de día. / GVA

El servicio cuenta actualmente con un equipo formado por siete médicos adjuntos y cinco residentes, bajo la dirección del doctor Juan Antonio Barrera. En los últimos años, la plantilla se ha reforzado para hacer frente al aumento progresivo del número de pacientes. A ello se suma el trabajo de dos enfermeras especializadas, una en oncología y otra en hematología, encargadas del seguimiento clínico, el control de toxicidades y la atención urgente.

Macroárea de salud

Entre los avances más destacados incorporados recientemente figura la Secuenciación de Nueva Generación (NGS), que se realiza en el Hospital Doctor Balmis, dentro de la misma Área Sanitaria Integral (ASI). Esta tecnología permite identificar mutaciones genéticas relevantes en un plazo de 10 a 15 días, lo que facilita la aplicación de tratamientos más personalizados y eficaces.

Asimismo, el departamento trabaja en el cumplimiento de los objetivos del Plan Oncológico Valenciano 2026, que incluye la atención integral a las personas supervivientes de cáncer. El objetivo es dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas del aumento de la supervivencia y de la mejora en la calidad de vida, acompañando a los pacientes más allá de la fase estrictamente terapéutica.

El cáncer de mama sigue siendo el tumor más frecuente entre las mujeres en España / Shutterstock

Los avances terapéuticos, especialmente en el campo de la inmunoterapia, han permitido que enfermedades que anteriormente tenían un pronóstico desfavorable se conviertan hoy en patologías crónicas o de larga supervivencia. Esta evolución ha provocado un crecimiento anual del número de pacientes de entre el 5 % y el 10 %.