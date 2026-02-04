La Policía investiga el robo de siete móviles en una tienda de telefonía de Elda: "Fue un susto"

La Policía Nacional investiga un robo con fuerza cometido en una tienda de telefonía situada en la calle Juan Carlos I de Elda. El establecimiento ha denunciado la sustracción de siete teléfonos móviles, según han confirmado a este diario fuentes cercanas a la investigación.

Los hechos se produjeron sobre las 18 horas del pasado viernes, cuando dos hombres accedieron a una tienda Orange. Primero entró uno de ellos e, instantes después, el segundo, que se detuvo a observar varios teléfonos móviles expuestos en uno de los estantes del local. Tras vacilar durante unos segundos, comenzó a tirar con fuerza de varios terminales que estaban sujetos con sistemas de seguridad, logrando llevarse algunos de ellos.

Redes sociales

La secuencia quedó grabada por las cámaras de videovigilancia del establecimiento y las imágenes se difundieron rápidamente a través de las redes sociales. En el momento del hurto se encontraban en el interior de la tienda alrededor de una decena de personas, entre trabajadores y clientes. Ninguna de ellas resultó herida. "Solo el susto", han relatado desde el establecimiento a este diario. Los daños se limitaron al material sustraído y a desperfectos en el mobiliario del local.

La calle Juan Carlos I de Elda, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Según las mismas fuentes, la empresa habría presentado hasta tres denuncias en la comisaría de la Policía Nacional de Elda-Petrer, una de ellas relacionada con la difusión en redes sociales de los vídeos grabados en el interior del comercio de telefonía.

"Lo llevaban todo en los bolsillos"

Una testigo ha explicado a INFORMACIÓN que se cruzó con los presuntos autores del hurto momentos antes de que accedieran a la tienda. "De repente escuché una alarma y gritos que provenían de dentro de la tienda", relata. "Sabían por dónde tenían que salir, no dudaron y lo llevaban todo en los bolsillos", añade. Esta testigo asegura también que un hombre salió tras ellos desde la tienda y regresó al poco tiempo acompañado de una patrulla policial, que estuvo realizando rondas por la zona durante la tarde.

La calle Juan Carlos I, donde se produjeron los hechos, es una de las principales arterias comerciales de la ciudad. Por el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con este hurto.