Temporal Leonardo
Ecuador Moros y Cristianos

Villena rechaza una corrida de toros por coincidir con actos festeros infantiles

El Ayuntamiento ofrece fechas alternativas a la empresa e impulsa el uso de la plaza como espacio cultural y de ocio todo el año

Una corrida de toros en la plaza de Villena, en una imagen de archivo.

Jose Navarro

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El Ayuntamiento de Villena, a través de la Junta de Gobierno Local, ha denegado la cesión de la plaza de toros de la ciudad para la celebración de un espectáculo taurino previsto para el próximo 1 de marzo.

La corrida resulta "incompatible" con los actos del Ecuador Festero Infantil, una cita que marca la cuenta atrás de seis meses para las Fiestas de Moros y Cristianos y que ha sido organizada por la Concejalía de Fiestas y Eventos para ese mismo fin de semana.

No obstante, el Ayuntamiento ha abierto la puerta al promotor del festejo taurino para que presente alegaciones y proponga una nueva fecha. En este sentido, se han planteado varias alternativas dentro del mes de marzo, todas ellas supeditadas a la obtención de las autorizaciones preceptivas.

Protesta antitaurina frente a la plaza de toros en la última corrida de Villena hace cinco años.

La última corrida de toros celebrada en el coso villenense tuvo lugar el 7 de septiembre del año pasado, un día señalado dentro de las Fiestas de Moros y Cristianos. La plaza, concebida como un espacio multifuncional, ha acogido desde entonces distintos eventos culturales y musicales, como el festival de punk rock celebrado el pasado fin de semana, que congregó a miles de personas.

Programación

La programación municipal prevé además que la plaza de toros sea uno de los escenarios del Carnaval, con actividades dirigidas al público local durante los días 14 y 15 de febrero, en un formato gratuito y abierto. Asimismo, el 28 de febrero está prevista la celebración del Ecuador Infantil, una jornada festiva especialmente pensada para los más pequeños y vinculada al calendario festero de la ciudad.

Entre los meses de abril y mayo, el recinto volverá a acoger la tradicional actividad de educación vial, dirigida principalmente a escolares, que se desarrollará en el ruedo y concluirá con una jornada festiva final en la que también se utilizará parte de la grada.

Aniversario

Cabe recordar que la Peña Taurina de Villena cumple este año 37 años desde su fundación. Actualmente cuenta con cerca de 80 socios, lo que la convierte en una de las más numerosas de la provincia de Alicante. Su sede se encuentra, además, a escasos metros de la plaza de toros.

TEMAS

