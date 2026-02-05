Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial de un techo en una vivienda de Elda
Las personas afectadas han sido trasladadas al Hospital General Universitario de Elda
Dos personas han resultado heridas este jueves por la mañana tras el derrumbe parcial del techo de una vivienda situada en la calle Moncayo de Elda. El suceso ha ocurrido sobre las 7 horas, momento en el que el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido el aviso y ha activado un dispositivo de emergencia.
Hasta el lugar se han desplazado una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y una unidad de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del SAMU ha atendido a una mujer de 56 años que presentaba una contusión en una pierna y a un hombre de 58 años con posibles fracturas en ambas extremidades inferiores.
Tras recibir asistencia sanitaria en el lugar del incidente, ambos heridos han sido trasladados al Hospital General Universitario de Elda en sendas ambulancias para una evaluación más exhaustiva. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del inmueble ni sobre las causas del derrumbe.
