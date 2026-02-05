Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo Palacio de Justicia de Villena sigue bloqueado a la espera de un cambio urbanístico

El Ayuntamiento confía en aprobar la modificación del PGOU en el primer semestre para poder licitar un proyecto valorado en hasta nueve millones de euros

Solar donde se ubicará el nuevo Palacio de Justicia de Villena.

Solar donde se ubicará el nuevo Palacio de Justicia de Villena. / GOOGLE MAPS

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

La construcción del nuevo Palacio de Justicia de Villena continúa pendiente de un trámite clave: la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte del Ayuntamiento. Así lo ha confirmado este jueves la consellera de Justicia, Nuria Martínez (PP), durante una visita a la actual sede judicial de la ciudad.

El futuro edificio se levantará en un solar de 750 metros cuadrados situado frente al actual Palacio de Justicia, en la calle Sancho Medina. La parcela fue adquirida por la Generalitat durante la anterior legislatura del Botànic.

El proyecto, con un presupuesto estimado de entre ocho y nueve millones de euros, contempla la construcción de un inmueble de varias plantas que permita concentrar juzgados y servicios judiciales en unas instalaciones modernas y adecuadas a las necesidades actuales.

Primer semestre

El alcalde de Villena, que ha acompañado a la consellera durante la visita ha aseguardo que la tramitación urbanística "va por buen camino" debido al trabajo conjunto entre los técnicos municipales y los de la Generalitat. Según indicó, la modificación del PGOU podría quedar aprobada en el primer semestre del año.

Una vez completado este trámite, la Conselleria de Justicia podrá iniciar el proceso de licitación del proyecto de construcción. "Esperemos que en un par de años podamos disfrutar de las nuevas instalaciones", ha señalado Cerdán.

Un momento de la reunión en Villena.

Un momento de la reunión en Villena. / INFORMACIÓN

Cabe recordar que en abril de 2023, cuando Gabriela Bravo estaba al frente de la conselleria, se anunció en Villena la apertura del expediente para la adquisición del solar. Previamente, se habían prolongado durante años las gestiones para encontrar una ubicación adecuada para el nuevo edificio judicial.

Noticias relacionadas

Durante su visita, la actual consellera de Justicia, Nuria Martínez, también quiso conocer de primera mano las necesidades del partido judicial de Villena derivadas de la aplicación de la nueva ley de eficiencia, aprovechando el encuentro para informar sobre la situación en la que se encuentra el proyecto del nuevo Palacio de Justicia.

