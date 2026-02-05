Quejas en el mercado de Novelda por goteras tras la reforma integral

No ha transcurrido un año desde la reapertura del mercado de abastos de Novelda tras una reforma integral que se prolongó durante doce meses y, sin embargo, ya están apareciendo los primeros problemas. La Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal denuncia que las instalaciones tienen goteras, una situación que se ha agravado en los últimos días a causa de los episodios de lluvia.

Los placeros, que han tenido que convivir estos días con cubos en el suelo para intentar evitar que se formen charcos, advierten de que las filtraciones afectan directamente a su actividad diaria y a la seguridad del recinto. Según explican, el agua llega a entrar en algunos cuadros eléctricos de los puestos y cae sobre productos alimentarios. "Algunas goteras caen dentro de los puestos y hay compañeros que estos días no han podido montar el género en determinadas zonas", señalan desde la asociación.

Piden una solución

La presidenta del colectivo, Paqui Campoy, muestra su indignación por una situación que consideran insostenible. "Se están riendo de nosotros. Se han gastado un dineral en la instalación y, además, nos han subido las tasas y las concesiones", afirma, al tiempo que reclama una solución definitiva que permita trabajar "con seguridad y normalidad".

El suelo mojado por las goteras en el interior del mercado de Novelda. / INFORMACIÓN

Desde la asociación insisten en la persistencia de las goteras en el mercado y demandan actuaciones urgentes para corregir una problemática que, aseguran, impide el normal desarrollo de la actividad comercial. Este diario se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Novelda para conocer su versión de los hechos sin obtener respuesta por el momento.

Cinco millones

El mercado de abastos de Novelda fue reabierto el pasado verano tras una profunda rehabilitación que supuso una inversión cercana a los cinco millones de euros, de los que algo más de 2,5 millones procedían de fondos europeos Next Generation. Las obras tenían como objetivo modernizar una instalación obsoleta, con carencias de seguridad y problemas estructurales.

Así ha quedado el Mercado de Novelda / INFORMACIÓN

La reapertura no estuvo exenta de dificultades y se retrasó tras detectarse diversas incidencias que obligaron a realizar trabajos adicionales. Finalmente, el mercado recuperó su actividad comercial después de diez días de intenso esfuerzo por parte de los placeros, operarios municipales, técnicos y profesionales, que acondicionaron los espacios y trasladaron los puestos desde las instalaciones provisionales al histórico edificio del centro urbano.