Un empresario de un polígono de Elda denuncia malos olores frente a su negocio por una zanja sin cerrar: "Es insalubre"

Un empresario del polígono industrial Finca Lacy de Elda ha denunciado la situación que asegura sufrir desde hace un año debido a una zanja abierta frente a su negocio, ubicada en la avenida San Luis de Cuba. Según afirma, de esta franja emanan malos olores de forma constante, lo que genera una imagen de insalubridad en la zona y está afectando directamente a su actividad.

La zanja corresponde a las obras de reposición del colector de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó, una actuación promovida para reparar tres tramos deteriorados de esta infraestructura que conecta los términos municipales de Elda y Monóvar. Parte del colector afectado discurre por Elda, mientras que el resto se sitúa en término municipal de Monóvar.

Pérdidas

Juan Carlos Vélez, propietario del establecimiento Quinta Lacy, un espacio destinado a celebraciones como bodas y comuniones, asegura ser el principal afectado, aunque la queja es compartida por otros empresarios del polígono. "Es insalubre. Llevo un año de agravio y nadie asume responsabilidades", lamenta. Según explica, ha llegado a perder alrededor de 200.000 euros, ya que muchos clientes descartan finalmente contratar el servicio al comprobar que no se puede utilizar la zona ajardinada por los malos olores procedentes de la zanja.

A esta situación se suma ahora un nuevo problema. El Ayuntamiento de Elda se ha visto obligado a cortar al tráfico la avenida San Luis de Cuba, principal acceso al polígono industrial, debido al riesgo de hundimiento de la calzada. La medida se ha adoptado como prevención ante un posible deterioro del firme que podría comprometer la seguridad de los vehículos que circulan por la zona.

Cierre temporal

Según ha informado el consistorio, la incidencia está relacionada con los colectores procedentes de Monóvar que conectan con la estación depuradora de la Mancomunidad del Vinalopó. Esta circunstancia ha obligado a cerrar de forma temporal la entrada principal al polígono mientras se evalúa y repara la afección detectada. Durante el tiempo que duren los trabajos, será la Mancomunidad del Vinalopó, como organismo titular de la red de colectores y de la depuradora, la encargada de llevar a cabo las labores de reparación.

Noticias relacionadas

Otra imagen de la zanja a la entrada del polígono Finca Lacy. / INFORMACIÓN

Desde la Policía Local han informado de que, mientras se desarrollan estas actuaciones, el acceso al polígono industrial se mantiene habilitado por las otras dos entradas situadas en la CV-83. Además, los carriles de salida por la avenida San Luis de Cuba continúan operativos.