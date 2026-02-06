Novelda responde ante las quejas de los comerciantes y asegura que las goteras del mercado se repararán
El gobierno local (PSOE) reconoce un problema "incómodo", pero defiende la reforma integral realizada en el edificio
Las goteras detectadas en el mercado de Novelda tras los últimos episodios de lluvia están siendo ya objeto de atención por parte del Ayuntamiento a través de la empresa constructora que ejecutó la reforma integral del edificio y cuya obra se encuentra aún en período de garantía. Así lo ha asegurado el concejal de Mercado, Santiago Sánchez, después de que los comerciantes denunciaran una situación que consideran insostenible.
El edil ha reconocido que la aparición de filtraciones supone un "problema incómodo" tanto para vendedores como para usuarios del mercado, pero ha insistido en que se trata de una incidencia que será corregida. Según explicó, la empresa responsable de la rehabilitación ya está trabajando para localizar el origen de las goteras y ejecutar la solución correspondiente sin coste adicional para el Ayuntamiento.
Sánchez defendió con contundencia la necesidad de la reforma integral del mercado, una actuación que supuso una inversión cercana a los cinco millones de euros, más de la mitad financiados con fondos europeos. El concejal subrayó que el objetivo de la intervención fue "dinamizar y modernizar" unas instalaciones que, antes de las obras, presentaban graves deficiencias estructurales, de seguridad y de salubridad.
Problemas en la cubierta
En este sentido, recordó que el edificio estaba "al borde del cierre" y que no habría superado ninguna inspección técnica. Entre los problemas existentes antes de la rehabilitación citó la presencia de una cubierta de amianto, cuya retirada era obligatoria, instalaciones eléctricas completamente obsoletas, cableado sin medidas de seguridad y puestos que no cumplían la normativa vigente. Para el equipo de gobierno, la situación anterior "no era sostenible ni segura" ni para los placeros ni para los clientes, por lo que la reforma "no fue un capricho político, sino una necesidad urgente".
Las explicaciones municipales llegan después de que la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal denunciara públicamente las goteras, agravadas por las lluvias de los últimos días. Los vendedores han tenido que colocar cubos en el suelo para evitar la formación de charcos y alertan de que las filtraciones afectan directamente a su actividad diaria y a la seguridad del recinto.
Según el colectivo, el agua ha llegado a entrar en algunos cuadros eléctricos y ha caído sobre productos alimentarios, obligando a varios placeros a no montar el género en determinadas zonas de sus puestos. La presidenta de la asociación, Paqui Campoy, mostró su indignación por una situación que considera "inaceptable", recordando además el elevado coste de la obra y el incremento de tasas y concesiones. "Queremos una solución definitiva que nos permita trabajar con seguridad y normalidad", reclamó.
El mercado reabrió sus puertas el pasado verano tras doce meses de obras. La reapertura se produjo con retraso debido a la detección de varias incidencias que obligaron a realizar trabajos adicionales. Finalmente, el regreso a la actividad fue posible gracias a un intenso esfuerzo coordinado entre placeros, operarios municipales y técnicos, que permitieron el traslado desde las instalaciones provisionales al nuevo edificio en el centro urbano.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- Los presuntos amaños del Eldense para lucrarse con apuestas, a juicio
- La funeraria El Fiambre, en el punto de mira de la Policía Local de Petrer
- Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
- El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros
- Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31