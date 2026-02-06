Novelda responde ante las quejas de los comerciantes y asegura que las goteras del mercado se repararán

Las goteras detectadas en el mercado de Novelda tras los últimos episodios de lluvia están siendo ya objeto de atención por parte del Ayuntamiento a través de la empresa constructora que ejecutó la reforma integral del edificio y cuya obra se encuentra aún en período de garantía. Así lo ha asegurado el concejal de Mercado, Santiago Sánchez, después de que los comerciantes denunciaran una situación que consideran insostenible.

El edil ha reconocido que la aparición de filtraciones supone un "problema incómodo" tanto para vendedores como para usuarios del mercado, pero ha insistido en que se trata de una incidencia que será corregida. Según explicó, la empresa responsable de la rehabilitación ya está trabajando para localizar el origen de las goteras y ejecutar la solución correspondiente sin coste adicional para el Ayuntamiento.

Así ha quedado el Mercado de Novelda / INFORMACIÓN

Sánchez defendió con contundencia la necesidad de la reforma integral del mercado, una actuación que supuso una inversión cercana a los cinco millones de euros, más de la mitad financiados con fondos europeos. El concejal subrayó que el objetivo de la intervención fue "dinamizar y modernizar" unas instalaciones que, antes de las obras, presentaban graves deficiencias estructurales, de seguridad y de salubridad.

Problemas en la cubierta

En este sentido, recordó que el edificio estaba "al borde del cierre" y que no habría superado ninguna inspección técnica. Entre los problemas existentes antes de la rehabilitación citó la presencia de una cubierta de amianto, cuya retirada era obligatoria, instalaciones eléctricas completamente obsoletas, cableado sin medidas de seguridad y puestos que no cumplían la normativa vigente. Para el equipo de gobierno, la situación anterior "no era sostenible ni segura" ni para los placeros ni para los clientes, por lo que la reforma "no fue un capricho político, sino una necesidad urgente".

Las explicaciones municipales llegan después de que la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal denunciara públicamente las goteras, agravadas por las lluvias de los últimos días. Los vendedores han tenido que colocar cubos en el suelo para evitar la formación de charcos y alertan de que las filtraciones afectan directamente a su actividad diaria y a la seguridad del recinto.

El suelo mojado por las goteras en el interior del mercado de Novelda. / INFORMACIÓN

Según el colectivo, el agua ha llegado a entrar en algunos cuadros eléctricos y ha caído sobre productos alimentarios, obligando a varios placeros a no montar el género en determinadas zonas de sus puestos. La presidenta de la asociación, Paqui Campoy, mostró su indignación por una situación que considera "inaceptable", recordando además el elevado coste de la obra y el incremento de tasas y concesiones. "Queremos una solución definitiva que nos permita trabajar con seguridad y normalidad", reclamó.

El mercado reabrió sus puertas el pasado verano tras doce meses de obras. La reapertura se produjo con retraso debido a la detección de varias incidencias que obligaron a realizar trabajos adicionales. Finalmente, el regreso a la actividad fue posible gracias a un intenso esfuerzo coordinado entre placeros, operarios municipales y técnicos, que permitieron el traslado desde las instalaciones provisionales al nuevo edificio en el centro urbano.