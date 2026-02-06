Pacientes con fibromialgia de Elda y Petrer reclaman más atención sanitaria: "No somos invisibles"

La Asociación de Fibromialgia de Elda-Petrer (Asfiel) reclama una mejora urgente de la asistencia sanitaria y un mayor reconocimiento para las personas que conviven con esta enfermedad crónica, que aseguran sigue siendo tratada como "invisible" por el sistema sanitario.

"No somos números, somos historias de resiliencia frente a lo invisible", subraya la asociación, que pone de manifiesto el largo y complejo proceso que atraviesan muchas personas hasta llegar a un diagnóstico. Según explican, los pacientes pasan "años de consulta en consulta y de médico en médico" hasta que, tras descartar otras patologías, son derivados al reumatólogo y reciben finalmente el diagnóstico de fibromialgia.

A partir de ese momento, denuncian, la atención médica se reduce de forma notable. La asociación señala que muchas personas dejan de contar con seguimiento especializado, rehabilitación o derivaciones a otros profesionales, y que el tratamiento suele limitarse a calmantes y, en algunos casos, antidepresivos. Además, advierten de que cualquier nuevo problema de salud acaba atribuyéndose a la fibromialgia, lo que genera sensación de abandono y desamparo entre los pacientes.

Seguimiento personalizado

Ante esta realidad, la asociación destaca el papel esencial que desempeñan las entidades de apoyo. En la asociación, las personas afectadas encuentran recursos que ayudan a mejorar su calidad de vida, como grupos de autoayuda, ejercicio físico adaptado, talleres de memoria y pintura, fisioterapia y atención psicológica, considerada clave para afrontar el impacto emocional de la enfermedad. La entidad remarca la importancia de contar con "un lugar de encuentro personal y emocional" donde sentirse comprendidos.

Las pacientes realizan talleres en la asociación. / INFORMACIÓN

La asociación señala que las reivindicaciones de las personas afectadas coinciden en varios puntos fundamentales. Reclaman una mejor asistencia sanitaria, un seguimiento especializado al menos una vez al año y el reconocimiento de la fibromialgia como "enfermedad discapacitante" en función del grado de afectación.

Asimismo, exigen que la atención necesaria se preste desde la sanidad pública para evitar tener que recurrir a servicios privados, que el diagnóstico se realice de forma más temprana y que se impulse la investigación sobre esta patología. "No mata, pero nos deja una vida con un importante deterioro físico y psíquico", advierten desde la asociación.