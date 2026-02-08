Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elda y Petrer vuelven a unirse en una marcha contra el cáncer: "Todos somos uno"

La recaudación obtenida se destinará a sufragar el servicio de atención psicológica que ofrece la asociación comarcal

Un momento de la marcha contra el cáncer de Elda y Petrer.

Un momento de la marcha contra el cáncer de Elda y Petrer. / AYTO DE ELDA / JESUS CRUCES

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Elda y Petrer han vuelto a unirse este domingo otro año más para mostrar su compromiso en la lucha contra el cáncer con la celebración de una nueva edición de la marcha solidaria organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Internacional contra el Cáncer.

La cita ha tenido lugar a partir de las 10:30 horas y, por primera vez, partió desde el Jardín de la Música, espacio donde se encuentra la renovada sede de la AECC de Elda. Desde allí, decenas de personas se congregaron para participar en una iniciativa que volvió a teñir las calles de solidaridad.

Un momento de la marcha.

Gran participación en la marcha. / ayto de elda / jesus cruces

La presidenta de la asociación, Ana Juan, ha recordado antes del inicio que el lema de la marcha ha sido “Contra el cáncer todos somos uno”, destacando el carácter solidario del evento. También han participado en la marcha el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, y la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro.

Recaudación

La inscripción, con un coste de cinco euros, incluía un paquete regalo compuesto por una camiseta conmemorativa en color blanco y verde, una bolsa y una funda de móvil. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a sufragar el servicio de atención psicológica que ofrece la asociación.

Antes de comenzar la marcha se ha procedido a la lectura de un manifiesto y, media hora después, los participantes han comenzado un recorrido de más de tres kilómetros por distintas calles de Elda y Petrer.

La marcha, de carácter familiar y apta para todos los públicos, se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo y festivo, reforzando un año más el mensaje de unidad y apoyo a las personas que luchan contra esta enfermedad, de la que fueron diagnosticadas 600 personas este pasado año en el departamento de salud de Elda.

