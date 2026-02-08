La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento

El viento continúa sin dar tregua en la provincia de Alicante, que afronta el inicio de la semana con rachas que podrán llegar los 70 km/h. Ante esta situación, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa para este lunes el aviso amarillo por viento de componente oeste en el interior y el litoral norte de la provincia, entre las 21 y las 23:59 horas.

Todo ello llega tras una jornada de domingo también marcada por las fuertes rachas de viento, que han llevado a la Aemet a mantener activa la alerta amarilla durante todo el día. Esta situación ha provocado, entre otras incidencias, la suspensión en Alicante ciudad de la mascletà prevista para las 14 horas en el aparcamiento de Teulada, organizada por la Federació de Fogueres dentro del ciclo "Pólvora tot l’any". La Federació ha confirmado que el disparo pirotécnico se aplaza al próximo domingo, 15 de febrero, a la misma hora y en el mismo lugar.

Terrazas recogidas ante el peligro de las fuertes rachas de viento / Alex Domínguez

En Benidorm, el viento también ha condicionado los actos programados con motivo del centenario de la Verge del Sofratge. En concreto, el último evento de la celebración se ha visto alterado tras la suspensión del bombardeo aéreo y la modificación del recorrido del traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia de Sant Jaume hasta la plaza de los Reyes de España, evitando su paso por la playa de Levante.

En cuanto a las rachas máximas registradas durante este domingo, se han alcanzado los 74 km/h en el aeropuerto de Alicante-Elche, según datos facilitados por Emergencias de la Generalitat. Asimismo, y de acuerdo con información de la Aemet, se han contabilizado rachas de 68 km/h en Villena, 64 km/h en Alcoi y 59 km/h en Orihuela.

Por el momento, la Aemet mantiene también decretado el aviso amarillo por viento para la jornada del martes en el interior y el litoral norte de la provincia de Alicante.