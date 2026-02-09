Olcina: "Vamos a estar varios días con viento de poniente y apenas lluvia"

La provincia de Alicante ha iniciado la semana con una ligera tregua en el viento tras varios días marcados por rachas intensas. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado el aviso amarillo previsto para las últimas horas de este lunes. Sin embargo, el alivio será pasajero.

Aemet mantiene activado el aviso amarillo por viento para este martes, una jornada en la que el episodio volverá a intensificarse, especialmente en el litoral norte de Alicante, donde se esperan rachas de entre 80 y 90 km/h. En el interior de la provincia, las rachas podrían alcanzar los 70 km/h. El aviso estará vigente desde las 12 horas hasta el final del día.

La situación se prolongará, al menos, hasta el miércoles, cuando Meteorología prevé repetir el aviso amarillo tanto en zonas del litoral norte como en áreas del interior alicantino.

El director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado que este episodio responde a la persistencia del viento de poniente, un patrón atmosférico que seguirá dominando la situación meteorológica en los próximos días. "No deja de soplar el poniente con rachas fuertes, y eso afecta especialmente a la franja costera. Vamos a estar varios días así, ya no se trata de borrascas muy activas, pero siguen entrando frentes atlánticos que aquí se traducen en viento, prácticamente nada de lluvia y mar de fondo. Al menos hasta el miércoles continuaremos con esta situación", ha señalado.

Suben las mínimas

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios en la provincia de Alicante. Las máximas se mantendrán en valores suaves para la época, con ligeros ascensos en zonas del litoral debido al efecto del viento de poniente.

Para este martes, las mínimas subirán respecto a los últimos días, situándose en torno a los 14 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 22 grados en puntos del litoral. En municipios del interior como Alcoy o Elda, también se espera un ascenso notable de las mínimas, de hasta seis grados, con valores cercanos a los 13 grados, y máximas alrededor de los 20 grados.

Avisos más severos en Valencia

El episodio de viento será más adverso en la provincia de Valencia, donde Aemet ha activado el aviso naranja para este martes. Afectará al interior sur y al litoral, con rachas máximas de hasta 90 km/h.

Noticias relacionadas

En el interior sur, el aviso naranja estará vigente desde las 9 horas, tras un aviso amarillo previo desde la noche del lunes. En el litoral valenciano, el aviso naranja entrará en vigor a partir de las 21 horas del martes, con aviso amarillo desde el mediodía.