Sanidad impulsa una batería de obras en centros de salud del departamento de Elda

La Conselleria de Sanidad ha adjudicado varias actuaciones de mejora y mantenimiento en distintos centros de salud del departamento de Elda por un importe total de 84.343,01 euros, IVA incluido, con el objetivo de reforzar la seguridad, la accesibilidad y el estado general de las instalaciones sanitarias.

Las obras se llevarán a cabo en los centros de salud Villena I, Marina Española de Elda y en el consultorio auxiliar de la avenida de Sax, también en Elda. El plazo de ejecución previsto, en función del lote adjudicado, oscila entre cuatro y seis semanas.

Una de las actuaciones más relevantes es la impermeabilización de la cubierta situada sobre la sala de máquinas del centro de salud Villena I, con un presupuesto de 12.120,29 euros. Esta zona presenta filtraciones de agua en episodios de lluvia que están afectando al propio edificio, provocando deterioros en la estructura, falsos techos de escayola, pinturas y otros revestimientos. Además, estas filtraciones suponen un riesgo para instalaciones esenciales como las eléctricas, de climatización, voz y datos, así como para el equipamiento sanitario, informático y el mobiliario.

Accesibilidad

Otra de las obras adjudicadas es la adecuación del acceso principal y el aislamiento de la zona de entrada del consultorio auxiliar de la avenida de Sax en Elda, por un importe de 19.157,69 euros. La actuación contempla la sustitución de las puertas de entrada convencionales por puertas automáticas, en cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de mejorar la seguridad y la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida.

El centro de salud Marina Española de Elda, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Asimismo, se han adjudicado trabajos de adecuación de pasillos y consultas en el centro de salud Marina Española y en el centro de salud Villena I, con un presupuesto de 34.804,20 euros. En el centro de Elda se realizará el masillado de desperfectos y la pintura de consultas y pasillos, además del pintado del techo exterior de la entrada principal. En Villena I, las actuaciones se centrarán en el sótano, la escalera y el hall de entrada, donde se repararán y pintarán las paredes, además de pintar el techo exterior del acceso principal.

Por último, Sanidad ha adjudicado la pavimentación del patio interior del centro de salud Villena I mediante una solera de hormigón armado, con un coste de 18.260,83 euros. El patio presenta actualmente grietas y un notable deterioro que comprometen la funcionalidad y la seguridad del espacio. Además, la tarjeta de cables de alta tensión se encuentra en mal estado, lo que supone un riesgo por posibles fallos eléctricos.