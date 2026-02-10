Aspe se prepara para celebrar la Jira, una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial que conmemora el último jueves antes de la Cuaresma y que constituye una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Un total de 12 jiras, tanto mayores como infantiles, recorrerán las calles de la ciudad acompañadas por grupos musicales este jueves, 12 de febrero, llenando de ambiente festivo el centro urbano.

La concejala de Fiestas, Rosa Ruiz, ha destacado que el día de la Jira es para los aspenses "un motivo de fiesta y convivencia. La plaza acoge una tradición que nos hace únicos".

Cada Jira ha diseñado un atuendo especial y ha elaborado una letra festiva sobre la música de una canción popular, que será interpretada en el escenario instalado en la Plaza Mayor, donde los grupos competirán por ser los más originales y divertidos.

Los actos principales se desarrollarán durante dos jornadas. El jueves 12 de febrero tendrá lugar el Día de la Jira, con pasacalle matinal y la interpretación y concurso de canciones en la Plaza Mayor.

Tras las actuaciones, la celebración continuará con una comida de convivencia organizada por cuarto año consecutivo por el Ayuntamiento en la carpa del Pabellón Municipal de Deportes, para todos los participantes, en la que no faltarán platos tradicionales como el arroz con conejo y las torrijas.

Canciones

El sábado 14 de febrero se celebrará el tradicional Sábado de Sobras, con desfile, nueva interpretación de las canciones y entrega de premios. Asimismo, el miércoles 11 de febrero, los centros educativos del municipio celebrarán su propia Jira con desfiles y actuaciones tanto en la Plaza Mayor como en sus respectivos centros.

En esta edición participan los colegios Dr. Calatayud, Perpetuo Socorro, Paloma, Castillo, Serranica y Vistahermosa, además de la Jira Las Emociones de APDA, que no concursa.

En la categoría de jiras mayores competirán Fábula, Amores, Rebotes, Quincoces y Gracios@s. Fuera de concurso, al igual que el pasado año, la Jira Popular reunirá a todas aquellas personas recién llegadas a Aspe que deseen integrarse y disfrutar de esta fiesta tradicional.