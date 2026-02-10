La Falla oficial de Elda ya tiene artista (y es bien conocido)

La Junta Gestora de Fallas de Elda ha dado a conocer este martes que el proyecto ganador para la Falla Oficial 2026 lleva por título “Elda Got Talent”, a cargo del artista fallero eldense Joaquín Rubio, quien ha sido designado como responsable de plantar el monumento en las próximas fiestas.

Con esta designación, el reconocido artista suma ya su novena falla oficial en la ciudad de Elda, consolidando una trayectoria estrechamente vinculada a las Fallas locales.

El cartel de las Fallas anunciando al artista que levantará el monumento oficial en 2026 / INFORMACIÓN

Además, este nuevo encargo supone la tercera falla oficial consecutiva, un hecho que "pone de manifiesto la confianza continuada del jurado en su creatividad, su solvencia artística y su capacidad para plasmar la identidad, la tradición y la proyección de la fiesta fallera eldense", según han destadado desde la Junta Gestora de Fallas.

El jurado encargado de valorar los proyectos presentados ha estado compuesto por David Guardiola, concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Elda; Sergio Gómez, vicepresidente del Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante; Adela Verdú, presidenta de la Junta Gestora de Fallas; así como la Delegación de Falla de la Junta Gestora de Fallas, integrada por Antonio Ruano, Antonio Luis Biosca y Ana Ruiz.

Desde la Junta Gestora de Fallas de Elda "se quiere felicitar a Joaquín Rubio por este nuevo reconocimiento, así como agradecer el esfuerzo, la dedicación y el alto nivel artístico demostrado en todos los proyectos presentados. La Falla Oficial de Elda 2026 se perfila así como una obra destacada dentro del calendario fallero del próximo ejercicio", han destacado.

Concursos

Por otra parte, la Junta Central de Fallas de Elda ha convocado el Concurso de Fotografía Fallas 2026, una iniciativa que tiene como objetivo poner en valor, a través de la imagen, la esencia, la tradición y los momentos más significativos de las fiestas falleras de la ciudad.

El certamen está dirigido a fotógrafos y fotógrafas, tanto aficionados como profesionales, que deseen plasmar en sus trabajos el sentimiento fallero, las tradiciones, los actos, la indumentaria y la vida en torno a las Fallas de Elda.

Cartel del Concurso de Fotografía de las Fallas de Elda / INFORMACIÓN

El plazo de presentación de las fotografías permanecerá abierto del 4 al 24 de febrero, y las bases completas del concurso pueden consultarse en la página web oficial de la Junta Central de Fallas de Elda: www.fallaselda.es.

Este concurso cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Elda y se consolida como una apuesta firme por la promoción cultural y artística de las Fallas, fomentando la creatividad y la participación ciudadana a través de la fotografía.

Desde la organización se anima a todas las personas amantes de la fotografía y de las fiestas falleras a participar en este certamen, que año tras año contribuye a crear un valioso archivo visual de la fiesta

Medio Año

Del mismo modo la Junta Central de Fallas de Elda ha anunciado la convocatoria del Concurso del Cartel de Medio Año Fallas de Elda 2026, una actividad dirigida a fomentar la creatividad artística entre los más jóvenes y a implicar a la comunidad educativa en la celebración fallera.

El concurso está abierto a la participación de niñas y niños que presenten sus dibujos inspirados en las Fallas, su simbología, su música, sus actos y el ambiente festivo que rodea a la ciudad durante estas celebraciones.

Cartel del concurso del Medio Año de las Fallas de Elda / INFORMACIÓN

El plazo de presentación de los dibujos se extenderá del 4 de febrero al 2 de marzo. Los trabajos podrán entregarse en la Oficina de Turismo de Elda (calle Nueva, 14), así como en los colegios participantes.

Las bases completas del concurso están disponibles en la web www.fallaselda.es. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Elda, así como de empresas locales que apoyan la promoción cultural y festiva.

Desde la Junta Central de Fallas se invita a las familias y a los centros educativos a participar en este concurso, que no solo busca un cartel representativo del Medio Año Fallero, sino también despertar la ilusión, la creatividad y el amor por las Fallas entre las nuevas generaciones.