Este es el presupuesto que destina Novelda para "salvar" uno de sus iconos

El Ayuntamiento de Novelda destinará 330.000 euros a la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de adecuación y consolidación del Santuario de Santa María Magdalena.

Un icónico inmueble inspirado en la Sagrada Familia de Gaudí que es el principal atractivo turístico y patrimonial del municipio, y que permanece cerrado al público desde el pasado mes de diciembre tras detectarse importantes grietas en su torre este.

Grietas detectadas en el último informe pericial en el Santuario de Novelda / INFORMACIÓN

Tras una primera intervención de urgencia para asegurar la parte superior de la torre izquierda, afectada por grietas de “considerable importancia” que comprometían su estabilidad, el pleno ha aprobado por unanimidad una modificación de crédito del presupuesto que permitirá destinar los 330.000 euros a la licitación de la redacción del proyecto y a la ejecución de las obras de rehabilitación y consolidación del santuario de Santa María Magdalena.

En este caso, el Ayuntamiento ha optado por un procedimiento de licitación con el objetivo de garantizar una actuación adecuada, que será desarrollada por empresas especializadas en intervenciones sobre bienes patrimoniales de interés cultural y de relevancia local.

El proyecto incluirá estudios geotécnicos y topográficos que nos permitan conoce a qué nos enfrentamos Geno Micó — Concejal de Patrimonio Histórico de Novelda

La concejal de Patrimonio Histórico, Geno Micó, ha señalado este martes que el proyecto de rehabilitación y consolidación del Santuario deberá contar, además de con la documentación habitual en este tipo de procedimientos, con estudios específicos que evalúen el estado del edificio, así como los posibles refuerzos estructurales que puedan resultar necesarios como consecuencia de las actuaciones previstas.

Estudios geotécnicos

Así mismo, se incluirán estudios geotécnicos y topográficos de la zona “que nos permitan conocer con la máxima claridad a qué nos estamos enfrentando”, ha señalado la edil.

Un operario de la empresa especializada trabaja en el santuario. / información

El Santuario permanece cerrado al público desde el pasado 3 de diciembre, un día después de detectarse las primeras “grietas de envergadura” gracias a un vuelo de dron realizado en el marco de un estudio sobre la viabilidad del órgano monumental de mármol, cuya estructura de 35 toneladas de peso se encuentra en el interior del recinto.

Precisamente, la actuación de urgencia ejecutada para asegurar esta patología permitió constatar la grave situación estructural a la que se enfrenta el principal reclamo turístico de Novelda y templo que alberga a la patrona de la ciudad, que se ha "mudado" de forma provisional por este motivo.

El intendente jefe de la Policía Local de Novelda, Rafa Sarrió, junto a la edil de Turismo, Geno Micó, explicando la situación del santuario tras la detección de las grietas / S. Rodríguez

Un primer informe técnico califica la situación de la torre como de “extrema gravedad” debido a las patologías que presenta y recomienda que el recinto permanezca acotado y cerrado al público mientras no se ejecute una actuación de mayor envergadura, que podría prolongarse durante varios meses.

Futuro del órgano

En cuanto al futuro del órgano de piedra, cuya estructura ocupa el interior del Santuario y cuyo peso, según los documentos periciales, podría haber contribuido al deterioro del edificio al tratarse de un elemento ajeno al mismo, el alcalde Fran Martínez ha asegurado que su destino dependerá de lo que determinen los informes técnicos.

No obstante, ha subrayado que, en caso de que fuera necesaria su retirada, se realizará siempre con el “máximo cuidado y respeto, porque se trata de patrimonio municipal”.