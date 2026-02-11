Elda anuncia el inicio de una millonaria obras en el barrio de Las 300

El Ayuntamiento de Elda inicia este jueves 12 de febrero la renovación de la red de agua potable y la reurbanización del entorno de las calles Dr. Marañón, El Salvador y Princesa.

El alcalde Rubén Alfaro ha anunciado este miércoles el inicio inminente de las obras de mejora de la infraestructura hidráulica en el barrio de Las 300. Los trabajos comenzarán ya este jueves por la zona de la calle El Salvador y adyacentes, para continuar hacia el resto de las áreas previstas en el proyecto.

El alcalde con el concejal de Espacio Público, el gerente de Veolia y un técnico municipal / INFORMACIÓN

La actuación se va a realizar a través de la empresa Veolia, concesionaria del servicio municipal de agua potable, por un importe de 1.987.560 euros y serán ejecutadas por Becsa S.A.U.

El regidor eldense ha estado acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat; el gerente de Veolia, Daniel Coloma, y el ingeniero técnico municipal, Marc Pastor.

El objetivo principal de estas obras es la mejora de la red de agua potable existente, que por el tiempo y los materiales empleados antiguamente ya no ofrece el servicio adecuado a los vecinos Rubén Alfaro — Alcalde de Elda

Alfaro ha explicado que "el objetivo principal de estas obras es la mejora de la red de agua potable existente, que por el tiempo y los materiales empleados antiguamente ya no ofrece el servicio adecuado a los vecinos y vecinas del barrio, por lo que tras estos trabajos el suministro de todas las viviendas notarán una mejora sustancial".

Accesibilidad

"Del mismo modo, ha continuado el alcalde, se va a proceder a la ejecución de una nueva canalización para alumbrado público, la instalación de red de riego y jardinería, el cambio de pavimento de aceras y la repavimentación de la calzada; ensanchando las aceras y colocando barbacanas en los cruces con el fin de facilitar la accesibilidad de la totalidad de la calle".

El proyecto también prevé la renovación de la señalización horizontal y vertical y la mejora del mobiliario urbano con la instalación de bancos con asiento y respaldo de madera y nuevas papeleras fabricadas en chapa de acero. En cuanto a la jardinería, se plantarán cerca de un centenar de nuevas especies de arbolado, que contará con riego automático por goteo para su adecuado mantenimiento y cuidado.

Viales afectados por las obras / INFORMACIÓN

Igualmente, se mejorará todo el entorno de estos viales del barrio de Las 300 siguiendo la línea marcada por el Consistorio, a través de la concejalía de Espacio público e Inversiones, con la remodelación integral de las avenidas Filipinas, Olimpiadas y Alfonso XIII.

Nueve meses de obras

El plazo de ejecución estimado para estas obras es de 9 meses, por lo que antes de Navidad estarán finalizadas y a disposición de todas las personas que residen en este barrio de la ciudad, que cuenta con una alta densidad de población. Los trabajos se realizarán en tres fases con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y vecinas, comenzando por el entorno de la calle El Salvador para continuar por la zona de la calle Princesa y finalizando por la zona de la calle Doctor Marañón.

El alcalde de Elda ha concluido destacando que "este proyecto continúa la línea marcada por el gobierno municipal, que tiene su máxima en mejorar el día a día de todas las personas que aquí residen con un mayor abastecimiento de agua potable en las viviendas".