La exposición sobre el centro histórico de Elda amplía las visitas gratuitas para marzo, abril y mayo

‘Centro Histórico de Elda. Donde habita la memoria’ es la exposición organizada por el Ayuntamiento de Elda en el Museo Arqueológico y que acerca el patrimonio local a los vecinos.

El consistorio ha anunciado que ha programado nuevas visitas para los meses de marzo, abril y mayo en horario de mañana y tarde. Estas visitas permitirán profundizar en los contenidos de la exposición y conocer con mayor detalle la evolución histórica, urbana y social del casco antiguo de la ciudad.

En el mes de marzo, las visitas tendrán lugar los domingos 8 y 29, de 12.00 a 13.00 horas, y los viernes 13 y 27, de 19.00 a 20.00 horas. En abril, las fechas programadas son los domingos 12 y 26, de 12.00 a 13.00 horas, y los viernes 10, 17 y 24, de 19.00 a 20.00 horas. Por último, en mayo, se realizarán visitas los domingos 3 y 10, de 12.00 a 13.00 horas, y los viernes 8, 15 y 22, de 19.00 a 20.00 horas.