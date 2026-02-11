Pinoso celebra 200 años de historia, respeto y tradición

Hoy, 12 de febrero de 2026, os escribo emocionada porque no es un día como otro cualquiera: hoy se cumplen doscientos años desde que nuestro pueblo decidió caminar por sí solo, para gestionar su destino y construir, día a día, la historia que desde entonces nos define.

A finales del siglo XVIII y al abrigo de la prosperidad que traían la agricultura y el comercio, Pinoso dejó de ser un caserío disperso y dependiente para convertirse en un municipio pujante con un claro deseo de autogobierno. La distancia hasta Monóvar, el largo camino entre tierras para recorrerlo a pie y la voluntad de sus gentes por decidir sus propios asuntos, hicieron que, tras años de trámites y aspiraciones, obtuviese en 1826 del Rey Fernando VII, la concesión de la Cédula de Villazgo, elevando a al rango de Real Villa con plena jurisdicción municipal y administración propia.

Fue la culminación de un proceso iniciado en 1812, cuando la Constitución de Cádiz abrió por primera vez la puerta a la emancipación de los pueblos, y que más tarde, en medio de vaivenes políticos y sociales, encontró su negativa con la llegada del «Rey Felón», por su traición a la citada Constitución y su giro hacia el absolutismo tras recuperar el trono.

Desde entonces, generaciones de pinoseros y pinoseras han mantenido viva esa llama, trabajando duramente la tierra, levantando sus propias viviendas, cuidando y transmitiendo sus tradiciones y alimentado un sentimiento de pertenencia que hoy nos enorgullece como nunca.

Aquel 12 de febrero de 1826, marcó un antes y un después: la concesión de la Cédula de Real Villa, otorgó a Pinoso su independencia administrativa de Monóvar, con el respeto y la amistad de siempre con nuestro pueblo vecino, pero con la firme decisión de ser protagonistas de nuestro propio destino.

La noticia de la independencia llegó a la plaza del Ayuntamiento, que entonces ya era el eje de la vida diaria de los pinoseros y pinoseras, y se transformó en fiesta y regocijo colectivo. La ciudadanía se congregó para escuchar la lectura pública de la Real Cédula, compartiendo abrazosesperanzas, marcando ese día como un hito en el calendario pinosero y generando el germen de una tradición que, doscientos años después, sigue vivamente arraigada en cada Día del Villazgo y en la memoria de quienes han honrado esas raíces a lo largo de todo este tiempo.

Este bicentenario no es una simple efeméride; es la memoria viva y el respeto hacia quienes nos precedieron, así como la fuerza y la confianza en quienes vendrán. Es un espejo donde se refleja nuestra identidad, nuestra culturagastronomía, nuestros magníficos vinos (destacando el afamado Fondillón), nuestras calles y las sonrisas tan necesarias de nuestros niños y niñas.

La efeméride del 12 de febrero late en cada vecino y vecina de Pinoso. Sabemos que tras esta fecha vendrán momentos que guardamos con especial impaciencia: la celebración del Villazgo, la Mostra del Pinós Antic —donde nuestra historia cobra vida y se convierte en tradición compartida— y, la semana siguiente, nuestras jornadas gastronómicas que culminan con la cita ineludible del Mig Any, cuando el pueblo entero se reúne en especial celebración.

Quiero también recordar un acontecimiento que ya forma parte de nuestra historia colectiva: la inauguración, el pasado 8 de febrero, de la Fuente del Bicentenario. Ese día, en la plaza que nos ha visto crecer, recuperamos una voz del pasado —la fuente que presidía la plaza del Ayuntamiento en el siglo XIX— y la recuperamos nuevamente, en una fiel reproducción elaborada, en esta ocasión, con nuestro característico mármol crema marfil, extraído de nuestro monte Coto, reconocido como el mayor yacimiento de mármol a cielo abierto de Europa y que se encuentra entre las explotaciones de rocas ornamentales más grandes del mundo.

Fue un acto cargado de simbolismo, de emoción y de reencuentro con nuestras raíces; un momento histórico donde el agua volvió a brotar como símbolo de continuidadvidafuturo compartido, al abrigo de la música de nuestra Unión Lírica Pinosense y de la agrupación «Monte de la Sal», que nos escenificó cómo era la recogida de agua con el cántaro pinosero en 1955.

Os puedo asegurar que para mí, como alcaldesa de Pinoso, es todo un honor formar parte de esta generación de pinoseros y pinoseras que podemos festejar como se merece este bicentenario, un claro homenaje a las personas que en 1826, con tanto esfuerzo, consiguieron la independencia que hoy todos podemos seguir disfrutando.

Celebramos 200 años como municipio independiente, pero además, este 2026 resplandece con una luz especial porque también conmemoramos los 175 años del nombramiento de la Virgen del RemedioPatrona de la Villa, una figura que acompaña a nuestros vecinos y vecinas en la fe y esperanza a lo largo de prácticamente toda nuestra trayectoria como pueblo.

Amigos y amigas, vecinos y vecinas de Pinoso: 2026 es nuestro año. Un aniversario repleto de orgullo, memoria y celebración. Que la fuerza de nuestra historia sea impulso para quienes hoy caminan por nuestras calles, y que las generaciones venideras encuentren en este bicentenario una razón más para seguir cuidandoqueriendo y haciendo más grande al municipio que tanto queremos, .

Con gratitud, emoción y la mirada puesta en nuestro presente y futuro, recibid un cordial abrazo.