Estos son los plazos para el nuevo centro de Villena que agrupará a dos colegios

Inicio de la construcción del nuevo colegio de Villena para finales de 2027. El Ayuntamiento y la Dirección General de Infraestructuras Educativas, dependiente de la Conselleria de Educación, han mantenido una reunión para seguir avanzando en el proyecto de construcción del nuevo CEIP Príncipe Don Juan Manuel, un proyecto en el que se pretende integrar en un único edificio también al CEIP La Celada.

Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes las dos direcciones de los centros escolares villenenses afectados, las ampas, y los concejales de Educación, María Server, y de Obras, Javier Martínez, se concretaron los plazos inmediatos: licitación de la redacción del proyecto en primavera, aprobación durante el verano y dotación financiera para la construcción y el inicio de las obras a finales de 2027, según ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento.

Lo importante es que avancemos, que haya compromisos claros por parte de todos para que esta dotación educativa esté disponible lo antes posible Fulgencio Cerdán — Alcalde de Villena

El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, analizaron la tramitación administrativa de este proyecto, al que "el Ayuntamiento ha respondido en todo momento", y agradeció el compromiso de la Conselleria por impulsarlo.

El alcalde Fulgencio Celdrán / INFORMACIÓN

El CEIP Príncipe Don Juan Manuel se encuentra cerrado por los problemas estructurales detectados y su alumnado se ha reubicado en los últimos cursos en módulos provisionales.

Dotaciones

Este acuerdo permite avanzar en el proyecto de construcción, una vez analizada la documentación requerida por la Conselleria de Educación y certificado el cumplimiento de los pasos administrativos, y solo resta el análisis del terreno para proceder a la licitación de la redacción del proyecto. Una vez determinado el diseño del futuro centro, que debe reunir dotaciones que no hoy existen, como el gimnasio cubierto o instalaciones de comedor actualizadas, se procederá a incluir la partida necesaria para su construcción, que se ha situado en el horizonte de 2027.

El alcalde de Villena valoró la respuesta de conselleria y señaló que “lo importante es que avancemos, que haya compromisos claros por parte de todos para que esta dotación educativa esté disponible lo antes posible. Ahora parece que volvemos a caminar para que sea una realidad, y en eso nos vamos a centrar”.