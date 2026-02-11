Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los plazos para el nuevo centro de Villena que agrupará a dos colegios

El Ayuntamiento anuncia el acuerdo con la Generalitat para licitar la redacción del proyecto esta primavera para que las obras arranquen a finales de 2027

El colegio Principe Don Juan Manuel permanece apuntalado y clausurado por sus problemas estructurales

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Inicio de la construcción del nuevo colegio de Villena para finales de 2027. El Ayuntamiento y la Dirección General de Infraestructuras Educativas, dependiente de la Conselleria de Educación, han mantenido una reunión para seguir avanzando en el proyecto de construcción del nuevo CEIP Príncipe Don Juan Manuel, un proyecto en el que se pretende integrar en un único edificio también al CEIP La Celada.

Durante el encuentro, en el que estuvieron presentes las dos direcciones de los centros escolares villenenses afectados, las ampas, y los concejales de Educación, María Server, y de Obras, Javier Martínez, se concretaron los plazos inmediatos: licitación de la redacción del proyecto en primavera, aprobación durante el verano y dotación financiera para la construcción y el inicio de las obras a finales de 2027, según ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento.

Lo importante es que avancemos, que haya compromisos claros por parte de todos para que esta dotación educativa esté disponible lo antes posible

Fulgencio Cerdán

— Alcalde de Villena

 El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, analizaron la tramitación administrativa de este proyecto, al que "el Ayuntamiento ha respondido en todo momento", y agradeció el compromiso de la Conselleria por impulsarlo.

El alcalde Fulgencio Celdrán

El CEIP Príncipe Don Juan Manuel se encuentra cerrado por los problemas estructurales detectados y su alumnado se ha reubicado en los últimos cursos en módulos provisionales.

Dotaciones

 Este acuerdo permite avanzar en el proyecto de construcción, una vez analizada la documentación requerida por la Conselleria de Educación y certificado el cumplimiento de los pasos administrativos, y solo resta el análisis del terreno para proceder a la licitación de la redacción del proyecto. Una vez determinado el diseño del futuro centro, que debe reunir dotaciones que no hoy existen, como el gimnasio cubierto o instalaciones de comedor actualizadas, se procederá a incluir la partida necesaria para su construcción, que se ha situado en el horizonte de 2027.

El alcalde de Villena valoró la respuesta de conselleria y señaló que “lo importante es que avancemos, que haya compromisos claros por parte de todos para que esta dotación educativa esté disponible lo antes posible. Ahora parece que volvemos a caminar para que sea una realidad, y en eso nos vamos a centrar”.

Estos son los plazos para el nuevo centro de Villena que agrupará a dos colegios

Elda anuncia el inicio de una millonaria obras en el barrio de Las 300

La Audiencia confirma la absolución del exedil de Aspe que dijo ser el número 1 en la bolsa para ser contratado en Elda

La exposición sobre el centro histórico de Elda amplía las visitas gratuitas para marzo, abril y mayo

Mayo en pleno febrero: siete localidades no bajan de 20 grados en una noche para la historia en Alicante

Detenido por disparar con una pistola de fogueo a un hombre y golpearle en la cabeza en un bar de Elda

El tráfico en Alicante suma hoy 59 incidencias en 22 carreteras con retenciones en la AP-7 y la N-332

La Aemet lo confirma: hasta 26 grados en Alicante y aviso amarillo a las puertas del Carnaval

