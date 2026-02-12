Aspe vive con entusiasmo el Día de la Jira con música, disfraces y tradición

Aspe se ha llenado este jueves de color, música y alegría con la celebración del tradicional Día de la Jira, una fiesta declarada de Interés Turístico Provincial que marca el último jueves antes de la Cuaresma. La cita reunió a vecinos, consolidando una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

Un total de 12 jiras, entre mayores e infantiles, recorrieron las calles de la ciudad acompañadas por grupos musicales, llenando de ambiente festivo cada rincón. Cada grupo presentó un atuendo especial y una letra festiva adaptada a la música de canciones populares, que fue interpretada en el escenario instalado en la Plaza Mayor. La concejala de Fiestas, Rosa Ruiz, destacó que la jornada fue “un motivo de fiesta y convivencia que nos hace únicos”.

Tras las actuaciones, la celebración continuó con la ya tradicional comida de convivencia organizada por el Ayuntamiento en la carpa del Pabellón Municipal de Deportes. Los asistentes pudieron disfrutar de platos típicos como el arroz con conejo y las deliciosas torrijas, manteniendo vivo el espíritu festivo de la jornada.

Programación

La cita será seguida el sábado 14 de febrero por el Sábado de Sobras, que contará con un nuevo desfile, interpretaciones de canciones y la entrega de premios a las jiras más originales y divertidas. Además, el miércoles 11 de febrero, los centros educativos del municipio ya habían celebrado su propia Jira, con desfiles y actuaciones en la Plaza Mayor y en sus colegios, participando los colegios Dr. Calatayud, Perpetuo Socorro, Paloma, Castillo, Serranica y Vistahermosa, así como la Jira Las Emociones de APDA, que no concursó.