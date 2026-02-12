Sin fecha para las declaraciones por el presunto asesinato de Teófilo del Valle durante la represión franquista

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Elda ha suspendido de forma provisional las declaraciones del exministro Rodolfo Martín Villa y del exagente de la Policía Armada Daniel Aroca del Rey, que estaban señaladas para este mes de febrero en el marco de la investigación por la muerte del eldense Teófilo del Valle en 1976.

La decisión ha sido adoptada por el juez Francisco José Cabrera Montesinos. En la resolución a la que ha tenido acceso este diario, el magistrado acuerda suspender las comparecencias provisionalmente hasta que la Audiencia Provincial de Alicante resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Martín Villa contra el auto por el que se admitió a trámite la querella.

La causa parte de la querella presentada por José Antonio del Valle, hermano de la víctima, por unos hechos ocurridos hace ahora 50 años. No es la primera vez que se posponen estas comparecencias. En noviembre ya fueron aplazadas por "problemas logísticos" en los juzgados de Albacete y Madrid, desde donde ambos investigados tenían previsto declarar por videoconferencia.

Rodolfo Martín Villa. / EFE

Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que respalda la acción judicial, han anunciado que recurrirán la suspensión. La entidad considera que el recurso planteado por la defensa no debería paralizar la instrucción. Ceaqua señala que la decisión judicial carece de motivación suficiente y sostiene que retrasa el avance del procedimiento. Asimismo, enmarca el caso en las investigaciones sobre posibles vulneraciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y la Transición.

Un asesinato silenciado durante décadas

La muerte de Teófilo se produjo a última hora del día 24 de febrero de 1976. Un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Teófilo del Valle, increpó y lanzó piedras al paso de un autobús de la comitiva de la Policía Armada ya en retirada hacia su cuartel en Alicante. Los grises llevaban dos días en Elda y Petrer reprimiendo a los trabajadores del calzado tras jornadas de movilizaciones, según cuenta el guionista y director del documental sobre Teófilo del Valle, Manuel de Juan.

El autobús se detuvo y varios policías descendieron, pistolas en mano. Los jóvenes se dispersaron de inmediato, corriendo por las estrechas calles del casco antiguo de Elda. A unos 300 metros del lugar del incidente, el policía armado Daniel Aroca, al ver que Teófilo del Valle se le escapaba, disparó varias veces. -Siguiendo el relato de Manuel de Juan- una bala impactó en su tobillo, mientras que otra, mortal, ingresó por la parte posterior de su cabeza. Así falleció el eldense, quien pasó a ser considerado como la primera víctima del posfranquismo en España.