Un juzgado perdona más de medio millón de euros a un empresario de Novelda: "Ha resucitado"

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante ha concedido la exoneración de 634.664,60 euros a un empresario de Novelda vinculado durante toda su vida al sector de la construcción, excavaciones y transportes, que quedó atrapado en una situación de insolvencia tras la crisis económica de finales de los años 2000. La resolución se enmarca en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, concebida para ofrecer una salida a personas que, actuando de buena fe, han permanecido durante años asfixiadas por deudas inasumibles.

El afectado participó activamente en varias sociedades dedicadas al movimiento de tierras y al transporte de maquinaria pesada, formando parte como socio de las mercantiles que desarrollaban esta actividad. La brusca paralización del sector inmobiliario y de la obra civil provocó que las empresas acumularan importantes cantidades por trabajos ejecutados que nunca llegaron a cobrarse, lo que derivó en el incumplimiento de pagos a proveedores y entidades financieras.

Antes de la resolución, la situación de insolvencia del empresario era grave

El caso ha sido tramitado por el despacho Lorente Martínez Abogados, con sede en Novelda. La financiación de los activos imprescindibles para la actividad, entre ellos una costosa flota de maquinaria de movimiento de tierras y vehículos industriales, obligó al empresario a avalar personalmente los préstamos suscritos. Ante los impagos, las entidades acreedoras dirigieron sus reclamaciones contra su patrimonio particular.

Sin estabilidad económica

Pese a que se constituyeron garantías sobre diversos bienes, que posteriormente fueron ejecutadas, el importe obtenido resultó insuficiente para cubrir la totalidad de la deuda. El empresario continuó respondiendo con su patrimonio presente y futuro, encadenando embargos y procedimientos judiciales que le impedían recuperar la estabilidad económica.

Antes de la declaración de concurso, la situación era de insolvencia grave, hasta el punto de que en determinados periodos no podía afrontar sus necesidades más básicas. Tras acogerse al procedimiento concursal y cumplir los requisitos legales exigidos, el juzgado ha acordado la exoneración del pasivo insatisfecho.

Con esta resolución, el empresario queda liberado de una carga económica superior al medio millón de euros. "La exoneración de las deudas, le permite volver a empezar de cero, resucitando financiera y económicamente", explican desde el despacho Lorente Martínez Abogados.

Datos

Este caso se enmarca, además, en una tendencia al alza que confirma el creciente recurso de los ciudadanos a la Ley de Segunda Oportunidad. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CJPJ), durante el primer trimestre del año pasado se registró un nuevo récord de solicitudes en la provincia de Alicante. Entre enero y marzo se presentaron 781 concursos de acreedores de particulares, lo que supone un incremento del 34 % respecto al mismo periodo del año anterior. Una cifra que refleja la dimensión que ha alcanzado este fenómeno y que se traduce en una media de nueve solicitudes diarias ante los juzgados alicantinos.