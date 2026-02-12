Novelda recupera un antiguo pozo mina en la sierra de la Mola

Novelda ha llevado a cabo una actuación de adecuación, protección y puesta en valor de un antiguo pozo mina de minerales de hierro situado en la sierra de la Mola, dentro del Paraje Natural Municipal Clots de la Sal i Serra de la Mola.

Los trabajos, con una inversión cercana a los 7.000 euros, han incluido labores de investigación y prospección del pozo, retirada del vallado provisional, la adecuación del pozo para la instalación de una reja metálica de cubrición y la colocación de una valla perimetral, así como la instalación de un atril informativo e interpretativo, la consolidación de la senda de acceso y el montaje de postes y flechas indicativas.

La intervención tiene como finalidad conservar y mejorar las condiciones ambientales del área, sellar el pozo mina para garantizar la seguridad de las personas visitantes y poner en valor este enclave de interés histórico y geológico. El pozo se encontraba vallado desde hace más de quince años como medida preventiva para evitar accidentes y, con esta intervención, se ha dotado al enclave de una solución definitiva que permite compatibilizar la protección del entorno con su puesta en valor. Asimismo, los trabajos han permitido habilitar y mejorar los senderos de acceso, favoreciendo un uso público seguro y respetuoso con el medio natural.

Actuaciones llevadas a cabo. / INFORMACIÓN

El concejal de Medio Ambiente, Rubén Millán, acompañado por Daniel Pomares, miembro de Biosfera Aventures, ha subrayado que “no se trata solo de una actuación de seguridad, sino también de una intervención de divulgación y puesta en valor del patrimonio natural e histórico de Novelda” y ha destacado la importancia de dar a conocer este tipo de enclaves “para comprender mejor la relación histórica entre el territorio y el aprovechamiento de sus recursos naturales”.

Este pozo mina fue utilizado entre los años 1950 y 1970 como prospección para una futura explotación de minerales ferruginosos y alcanza una profundidad aproximada de 27 metros. El reducido tamaño del filón encontrado hace pensar que nunca llegó a explotarse de manera comercial. En su entorno se localizan afloramientos de minerales como la limonita y la goethita, conocidos de forma genérica como “ocres”.

Mejoras

Desde la declaración del Paraje Natural Municipal Clots de la Sal i Serra de la Mola como espacio natural protegido por la Generalitat Valenciana en el año 2021, el Ayuntamiento de Novelda ha desarrollado numerosas actuaciones destinadas a la mejora, conservación y puesta en valor de este enclave natural.

Entre las intervenciones realizadas destacan la construcción de la nueva área recreativa en las faldas de la Mola, la adecuación de espacios para programas de educación ambiental, como la balsa destinada a la recuperación del fartet en la cantera de la Mola, la construcción de la pasarela del Clot Roig, la instalación de paneles informativos en todos los accesos al Paraje Natural Municipal, la colocación de una pérgola en el mirador de la Mola y la instalación de una caseta de observación de aves sobre el río Vinalopó.

Noticias relacionadas

Asimismo, se han llevado a cabo mejoras en los senderos existentes, la restauración de antiguos refugios canteros, el control y regulación de caminos para restringir el paso de vehículos, así como otras actuaciones encaminadas a reforzar la protección del entorno.