Tres años en lista de espera para ingresar en una residencia de Elda dos ancianos con Alzheimer: "Se nos va de las manos"

Una vecina de Elda, María Rodríguez, denuncia que lleva casi tres años esperando una plaza pública para sus padres, de 79 y 81 años, ambos con Alzheimer en fase avanzada, en la residencia y centro de día de Elda, conocido como geriátrico El Catí. La familia asegura que la situación es ya insostenible ante el elevado nivel de cuidados que requieren: "Necesitamos ayuda urgente porque se nos va de las manos", afirma Rodríguez.

María Rodríguez explica que sus progenitores necesitan atención permanente. "Requieren ayuda las 24 horas. Los dos padecen Alzheimer desde hace seis años y se encuentran en una fase muy avanzada, en la que hay que estar pendientes constantemente", señala. Aunque cuentan con una cuidadora contratada en horario de mañana, mediodía y tarde-noche, la familia insiste en que la asistencia resulta insuficiente. "Tenemos cámaras porque los estamos vigilando continuamente", añade.

La mujer relata que desde la Conselleria de Servicios Sociales se les ofreció plaza en un residencial, pero con la condición de que la familia asumiera el coste durante los primeros meses, con posterior devolución retroactiva. Una opción que consideran inasumible: el precio ascendía a unos 2.300 euros por usuario, es decir, 4.600 euros mensuales para ambos. "Seguimos esperando que nos llamen de El Catí", lamenta.

La situación de Rodríguez no es un caso aislado. Desde la Asociación de Familiares de Alzheimer de Elda y comarca aseguran que existen más familias afectadas por largas listas de espera para acceder a recursos asistenciales públicos en la zona.

De hecho, el Ayuntamiento de Elda aprobó el pasado mes de diciembre una moción en pleno para exigir a la Generalitat la recuperación total de las plazas públicas de la residencia y centro de día El Catí, considerada un recurso asistencial de referencia en la comarca. El centro concluyó su reforma integral en 2024 y está preparado para albergar a 85 residentes y 40 usuarios en el centro de día. Sin embargo, desde junio de 2022 solo funcionan 36 plazas operativas, una reducción significativa que no se ha revertido pese a la finalización de las obras.

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales, consultadas por este diario sobre la situación y el caso concreto, han señalado que "se están ultimando los trámites para el equipamiento y las plantillas" y que la puesta en marcha completa del recurso "estará lista en breve". Entretanto, las familias afectadas continúan a la espera de una solución que permita garantizar la atención adecuada a sus mayores dependientes.