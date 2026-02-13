Pinoso celebra su Bicentenario por todo lo alto con el Villazgo y la Mostra de Cuina

Febrero no es un mes cualquiera en Pinoso. Este 2026, la localidad del Medio Vinalopó empieza a escribir uno de los capítulos más especiales de su historia reciente: el Bicentenario de su declaración como Villa. Doscientos años después de que el rey Fernando VII firmara, el 12 de febrero de 1826, el documento que otorgaba a Pinoso su independencia de Monóvar, el municipio celebra su identidad con una programación que combina memoria, cultura y gastronomía. Y lo hace a lo grande.

Durante todo el mes, Pinoso se convierte en un punto de encuentro para vecinos y visitantes que buscan algo más que una fiesta. Buscan entender de dónde viene este pueblo, cómo ha construido su carácter y por qué su cocina es hoy una de sus grandes señas de identidad. En ese recorrido destacan dos citas clave: el Villazgo y la Mostra de la Cuina del Pinós.

El Villazgo es uno de esos eventos capaces de transformar por completo el municipio. / INFORMACIÓN

El Villazgo, que se celebra este domingo 15 de febrero, es uno de esos eventos capaces de transformar por completo el municipio. Las calles del centro, especialmente la Plaça del Molí y el Paseo de la Constitución, se llenan de vida para recrear el momento histórico que marcó el nacimiento de Pinoso como Villa. No es solo una recreación, es una celebración colectiva en la que historia y presente se dan la mano.

Durante toda la jornada, el municipio se convierte en un gran espacio festivo al aire libre. Hay feria cultural, zona de degustación, artesanía, recreaciones históricas, música, danzas tradicionales y propuestas pensadas para todos los públicos. Familias enteras pasean entre puestos, se detienen a probar productos locales y se dejan llevar por un ambiente que invita a quedarse. Es una jornada para descubrir, emocionarse y compartir.

Este año, además, el Villazgo contará con una pregonera muy especial: Dulce Pérez, quien recoge el testigo del amor por Pinoso que siempre demostró su padre, Manuel Pérez Mira.

Una gastronomía por descubrir

Pero si hay algo que define a Pinoso, además de su historia, es su cocina. Y ahí entra en juego la Mostra de la Cuina del Pinós, el evento gastronómico más querido y consolidado del municipio, que este año celebra sus bodas de plata con la XXV edición.

Del 24 de febrero al 1 de marzo, los restaurantes locales ofrecerán menús especiales donde los productos del territorio, los vinos de la zona y la repostería tradicional serán los grandes protagonistas. Platos que hablan de campo, de tradición y de saber hacer, como la gachamiga, las faseguras, los ajos, los gazpachos o el arroz con conejo. Cocina honesta, de la que reconforta y deja recuerdo.

Los productos del territorio serán los grandes protagonistas de las jornadas. / Juan Carlos Frances Sanchez

En esta edición tan especial, la Mostra cuenta con padrinos de lujo: Diego Blanco y Mª Ángeles Blanco, del prestigioso Mesón de Pincelín, de Almansa, un reconocimiento que subraya la proyección y el prestigio que ha alcanzado esta cita gastronómica con el paso de los años.

Como aperitivo a la Mostra, vecinos y visitantes ya han podido disfrutar de la Ruta de la Tapa del Bicentenario, que ya comenzó el fin de semana pasado y finalizará hoy. Todo por un precio de 4 euros, tapa y bebida incluida, que invita a recorrer el municipio de bar en bar y a descubrir la creatividad culinaria local.

Este 2026, Pinoso no solo celebra 200 años como Villa. Celebra su manera de ser, de reunirse en la calle, de contar su historia y de sentarse a la mesa. Febrero se convierte así en una invitación abierta a conocer un pueblo que mira al pasado con orgullo y al futuro con ilusión, sin olvidar que, muchas veces, las mejores historias también se saborean.