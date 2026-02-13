El alcalde de Monóvar, Loren Amat, junto al concejal de Política Territorial, Ambiental y Patrimonio, Víctor Fernández; la concejala de Bienestar Social y Juventud, Irina Nohales y la arquitecta municipal, Nuria Román; han recibido este martes a Alberto Baeza, Ana Berenguer y Alberto Mengual, representantes de la plataforma juvenil Lideremos Alicante; para analizar la implementación del plan ‘MÁS VIVIENDA’, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la primera vivienda de las nuevas generaciones.

Durante el encuentro, los miembros de la administración local han conocido de primera mano este plan, que ya ha sido presentado con éxito en otras localidades, habiéndose mostrado estas muy interesadas en la implementación de las propuestas. Lideremos actúa como impulsor de esta iniciativa tras detectar que el acceso a la vivienda es la principal barrera para el desarrollo de la juventud en nuestra comunidad.

La plataforma juvenil Lideremos Alicante presenta el plan ‘MÁS VIVIENDA’ en el Ayuntamiento de Monóvar / INFORMACIÓN

La organización busca colaborar con las administraciones locales para impulsar medidas de bajo coste y rápida implementación que faciliten el acceso a la vivienda mediante instrumentos urbanísticos, patrimoniales, administrativos y de colaboración público-social.

Noticias relacionadas

El equipo de gobierno de Monóvar se ha mostrado receptivo e interesado en las propuestas, comprometiéndose a valorar internamente la viabilidad técnica y jurídica de distintos solares municipales para fomentar el desarrollo de viviendas para jóvenes en el municipio. "Salimos muy satisfechos e ilusionados porque hemos visto en el Ayuntamiento de Monóvar una voluntad real de solucionar esta problemática. Este equipo de gobierno entiende que el futuro del pueblo pasa por dar facilidades a quienes quieren empezar aquí su proyecto de vida” han declarado los representantes de Lideremos Alicante. "Nos llevamos una sensación muy positiva al comprobar que nuestras propuestas han sido escuchadas y que se van a estudiar con interés", han añadido.