La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves

La reina Letizia visitará Elda el próximo jueves, 19 de febrero, en lo que supondrá su primera presencia oficial en la ciudad zapatera. Así lo anunció el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras su reunión con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Durante el encuentro, el jefe del Consell trasladó al monarca los avances en las labores de reconstrucción tras los efectos de la dana de octubre de 2024. Según ha detallado la Generalitat, la agenda de la reina incluirá una visita a una empresa del sector del calzado en Elda.

Noticias relacionadas

No será, sin embargo, la primera vez que la soberana se desplace al Medio Vinalopó. En enero de 2023 visitó Petrer, donde recorrió el centro de atención diurna polivalente de Sense Barreres. Por otra parte, también se prevé la asistencia de Felipe VI a la final de la Copa del Rey de Baloncesto, que se celebrará el domingo 22 en València.