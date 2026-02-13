La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves
La Generalitat confirma que la visita se centrará en un recorrido por, al menos, una empresa del sector del calzado
La reina Letizia visitará Elda el próximo jueves, 19 de febrero, en lo que supondrá su primera presencia oficial en la ciudad zapatera. Así lo anunció el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras su reunión con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.
Durante el encuentro, el jefe del Consell trasladó al monarca los avances en las labores de reconstrucción tras los efectos de la dana de octubre de 2024. Según ha detallado la Generalitat, la agenda de la reina incluirá una visita a una empresa del sector del calzado en Elda.
No será, sin embargo, la primera vez que la soberana se desplace al Medio Vinalopó. En enero de 2023 visitó Petrer, donde recorrió el centro de atención diurna polivalente de Sense Barreres. Por otra parte, también se prevé la asistencia de Felipe VI a la final de la Copa del Rey de Baloncesto, que se celebrará el domingo 22 en València.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
- El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros
- Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31
- Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda en Elda