Moros y Cristianos
Visita "real" de los Moros y Cristianos de Sax a la Colonia Santa Eulalia
Las Damas y Reinas de las Fiestas cumplen con la tradicional visita para sumarse a los festejos patronales en honor a Santa Eulalia
Las Damas y Reinas de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax volvieron a poner brillo y tradición a la mañana del pasado domingo con su ya imprescindible visita a la pedanía utópica de la Colonia de Santa Eulalia. Allí, entre fachadas modernistas y aires de romería, se sumaron a los festejos patronales en honor a Santa Eulalia, la primera patrona que tuvo la villa sajeña tras la Reconquista.
La escena, en pleno 2026, mantiene intacto su encanto: sonrisas que desafían al invierno y ese murmullo alegre que precede al pasacalles. Las representantes festeras infantiles y mayores recorrieron las calles al compás de la música de la Colla Los Amigos, saludando a vecinos y visitantes, antes de acudir a la misa de campaña en honor a Santa Eulalia.
Y, como manda la tradición, la jornada culminó con el baile de las danzas típicas y la comida de fraternidad de madres, padres, damas y reinas de Sax.
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
- El pueblo de Alicante de 1.500 habitantes donde comprar un chalet con piscina te costará menos de 200.000 euros
- Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31
- Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda en Elda