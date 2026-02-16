Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Moros y Cristianos

Visita "real" de los Moros y Cristianos de Sax a la Colonia Santa Eulalia

Las Damas y Reinas de las Fiestas cumplen con la tradicional visita para sumarse a los festejos patronales en honor a Santa Eulalia

Visita de las reinas y damas a la Colonia Santa Eulalia

Visita de las reinas y damas a la Colonia Santa Eulalia / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

Las Damas y Reinas de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax volvieron a poner brillo y tradición a la mañana del pasado domingo con su ya imprescindible visita a la pedanía utópica de la Colonia de Santa Eulalia. Allí, entre fachadas modernistas y aires de romería, se sumaron a los festejos patronales en honor a Santa Eulalia, la primera patrona que tuvo la villa sajeña tras la Reconquista.

Danzas durante la jornada del domingo en la Colonia Santa Eulalia

Danzas durante la jornada del domingo en la Colonia Santa Eulalia / INFORMACIÓN

La escena, en pleno 2026, mantiene intacto su encanto: sonrisas que desafían al invierno y ese murmullo alegre que precede al pasacalles. Las representantes festeras infantiles y mayores recorrieron las calles al compás de la música de la Colla Los Amigos, saludando a vecinos y visitantes, antes de acudir a la misa de campaña en honor a Santa Eulalia.

Y, como manda la tradición, la jornada culminó con el baile de las danzas típicas y la comida de fraternidad de madres, padres, damas y reinas de Sax.

