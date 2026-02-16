Visita "real" de los Moros y Cristianos de Sax a la Colonia Santa Eulalia

Las Damas y Reinas de las Fiestas de Moros y Cristianos de Sax volvieron a poner brillo y tradición a la mañana del pasado domingo con su ya imprescindible visita a la pedanía utópica de la Colonia de Santa Eulalia. Allí, entre fachadas modernistas y aires de romería, se sumaron a los festejos patronales en honor a Santa Eulalia, la primera patrona que tuvo la villa sajeña tras la Reconquista.

Danzas durante la jornada del domingo en la Colonia Santa Eulalia / INFORMACIÓN

La escena, en pleno 2026, mantiene intacto su encanto: sonrisas que desafían al invierno y ese murmullo alegre que precede al pasacalles. Las representantes festeras infantiles y mayores recorrieron las calles al compás de la música de la Colla Los Amigos, saludando a vecinos y visitantes, antes de acudir a la misa de campaña en honor a Santa Eulalia.

Y, como manda la tradición, la jornada culminó con el baile de las danzas típicas y la comida de fraternidad de madres, padres, damas y reinas de Sax.