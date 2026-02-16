Novelda supera los 73.000 visitantes en 2025 y refuerza su posición como destino de turismo de interior

Novelda se consolida como uno de los principales destinos de turismo de interior para visitas de un día tras cerrar 2025 con 73.366 visitantes registrados en la Oficina de Turismo, más de 3.000 por encima del año anterior. El crecimiento se produce a pesar del cierre por remodelación de la Casa Gómez Tortosa, uno de los grandes reclamos modernistas de la ciudad, que está siendo transformada en Museo del Modernismo.

La concejala de Turismo, Geno Micó, ha mostrado su satisfacción por unos datos que reflejan una tendencia al alza sostenida. Más de 30.700 personas visitaron la ciudad en grupo, lo que, según la edil, evidencia que cada vez son más las empresas especializadas que incluyen Novelda como destino dentro de la oferta de turismo de interior.

Turismo nacional

Del total de visitantes, más de 40.300 fueron de origen nacional, principalmente procedentes de la Comunitat Valenciana, que concentra el 63 % del turismo interior, seguida por la Región de Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla-La Mancha. En cuanto al turismo internacional, los británicos encabezan la lista con un 14,24 %, seguidos de neerlandeses y polacos, además de visitantes rusos, franceses, alemanes y estadounidenses, muchos de ellos cruceristas que llegan a la ciudad a través de touroperadores.

El turismo extranjero experimentó un incremento de más de 3.600 personas en 2025. El número de grupos organizados pasó de 204 en 2024 a 330 en el último ejercicio, mientras que las visitas individuales, en familia o con amigos, crecieron hasta alcanzar las 32.196 personas.

Micó ha subrayado que estos registros “animan a seguir trabajando, apostando e invirtiendo en el patrimonio local” con el objetivo de atraer a más público y generar impacto positivo en la economía de la ciudad.

Atractivo de Novelda Modernista

La media mensual se situó en 6.102 visitantes, con octubre como mes de mayor afluencia -más de 12.000 visitas- coincidiendo con la celebración de Novelda Modernista, consolidado como el principal evento tractor de público. Tras él se sitúan abril, marzo y mayo, mientras que los meses de verano registran menor actividad turística debido a las altas temperaturas.

Durante 2025 la concejalía organizó 16 rutas turísticas temáticas centradas en el modernismo, la figura de Jorge Juan, los Clots de la Sal, refugios canteros o la ermita de Sant Felip, con más de 500 participantes. Aun así, Novelda Modernista continúa siendo el gran reclamo anual, superando los 6.000 visitantes en su última edición.