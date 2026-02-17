Un caballo cae a un pozo ciego en Pinoso y el rescate es de película
Los bomberos consiguen sacar al equino tras una compleja actuación
Los bomberos se enfrentan cada día a todo de situaciones, desde apagar incendios hasta intervenir en situaciones de viento para asegurar cornisas o retirar árboles caídos. Pero no todos los días pueden decir que han rescatado a un caballo.
Es lo que ha ocurrido esta madrugada en Pinoso, cuando un equino quedó sumergido tras caer a un pozo ciego por una cavidad. Efectivos del Consorcio Provincial recibieron el aviso a las 2.12 horas y se desplazaron al lugar del suceso, situado en el camino de Úbeda a Culebrón.
Una vez allí, las dotaciones optaron por activar también al grupo de rescate con su arnés más el vehículo Multilift del parque San Vicente del Raspeig, según fuentes del Consorcio.
Se desplazaron al lugar bombas de extracción de lodos a la zona para ir vaciando el pozo y se logró contar con una retroexcavadora para intentar hacer la boca del pozo más grande, por la que finalmente se pudo extraer al caballo, pasadas las 5.10 horas de la madrugada.
Rasguños
El animal fue examinado en el lugar por veterinarios, que comprobaron su buen estado de salud, ya que solo sufrió rasguños propios de la caída al pozo, según las mismas fuentes.
En el operativo, se usaron una unidad de mando de la jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de transporte personal con un sargento, un cabo, cinco bomberos de los parques de Elda y San Vicente, más el GER grupo de rescate con dos rescatadores y un camión pluma.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Están ya activos los tres primeros radares de tramo de la provincia de Alicante?
- Detectan una actividad geológica 'inusual' en el subsuelo de Monóvar
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento
- Las minas de sal del interior de la provincia de Alicante donde la ciencia busca nuevos medicamentos
- Un herido en un accidente con un camión y dos turismos implicados en la A-31
- Un matrimonio herido tras el derrumbe parcial del techo de su vivienda en Elda
- La reina Letizia visitará por primera vez Elda el próximo jueves