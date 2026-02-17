Un caballo cae a un pozo ciego en Pinoso y el rescate es de película

Los bomberos se enfrentan cada día a todo de situaciones, desde apagar incendios hasta intervenir en situaciones de viento para asegurar cornisas o retirar árboles caídos. Pero no todos los días pueden decir que han rescatado a un caballo.

Es lo que ha ocurrido esta madrugada en Pinoso, cuando un equino quedó sumergido tras caer a un pozo ciego por una cavidad. Efectivos del Consorcio Provincial recibieron el aviso a las 2.12 horas y se desplazaron al lugar del suceso, situado en el camino de Úbeda a Culebrón.

Una vez allí, las dotaciones optaron por activar también al grupo de rescate con su arnés más el vehículo Multilift del parque San Vicente del Raspeig, según fuentes del Consorcio.

Operativo que ha participado en el rescate, con el caballo / INFORMACIÓN

Se desplazaron al lugar bombas de extracción de lodos a la zona para ir vaciando el pozo y se logró contar con una retroexcavadora para intentar hacer la boca del pozo más grande, por la que finalmente se pudo extraer al caballo, pasadas las 5.10 horas de la madrugada.

Rasguños

El animal fue examinado en el lugar por veterinarios, que comprobaron su buen estado de salud, ya que solo sufrió rasguños propios de la caída al pozo, según las mismas fuentes.

En el operativo, se usaron una unidad de mando de la jefatura, una bomba urbana pesada y un furgón de transporte personal con un sargento, un cabo, cinco bomberos de los parques de Elda y San Vicente, más el GER grupo de rescate con dos rescatadores y un camión pluma.