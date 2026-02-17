Comunicaciones
Elda remodela las escaleras de una calle para mejorar la accesibilidad a la estación del ferrocarril
Los trabajos en el vial Maestro Granados han contado con un presupuesto cercano a los 50.000 euros, lo que ha permitido renovar el pavimento, sanear el muro perimetral, pintar los bordillos y reparar la barandilla
El Ayuntamiento de Elda ha llevado a cabo la remodelación de las escaleras ubicadas en la calle Maestro Granados, en el barrio de La Estación. Unas escaleras que cada día utilizan decenas de usuarios y usuarias para acceder a la estación ferroviaria.
El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y el presidente de la Asociación de Vecinos de La Estación-Cuatro Zonas, José Busquier, ha dado a conocer este martes los detalles de una actuación que ha contado con un presupuesto cercano a los 50.000 euros y se ha ejecutado en un plazo de un mes.
El regidor eldense ha afirmado que "se trata de un punto estratégico que conecta directamente con la estación de Renfe y su remodelación viene a responder a una petición vecinal, ante el progresivo deterioro que presentaba esta acera. El objetivo de estas obras ha sido mejorar de manera integral este acceso peatonal, garantizando una mayor comodidad y seguridad".
Las obras realizadas han incluido: la demolición de las aceras deterioradas y de varios tramos de muro en mal estado, la excavación de una nueva zanja de cimentación, el pavimentado de la acera con baldosas nuevas, el pintado de bordillos, la limpieza y rejuntado del pavimento, la reparación, reconstrucción y repintado del muro perimetral y la reparación de la barandilla.
Rubén Alfaro ha destacado que "seguimos trabajando barrio a barrio, atendiendo las necesidades reales de los vecinos y vecinas, y transformando pequeñas actuaciones en grandes mejoras para el día a día de la ciudadanía. Es una inversión que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con todos los barrios de la ciudad porque cada mejora, por pequeña que parezca, transforma el día a día de muchas personas".
