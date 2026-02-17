Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elda remodela las escaleras de una calle para mejorar la accesibilidad a la estación del ferrocarril

Los trabajos en el vial Maestro Granados han contado con un presupuesto cercano a los 50.000 euros, lo que ha permitido renovar el pavimento, sanear el muro perimetral, pintar los bordillos y reparar la barandilla

El alcalde, el edil de Espacio Público y el presidente de los vecinos en la zona

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Ayuntamiento de Elda ha llevado a cabo la remodelación de las escaleras ubicadas en la calle Maestro Granados, en el barrio de La Estación. Unas escaleras que cada día utilizan decenas de usuarios y usuarias para acceder a la estación ferroviaria.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado por el concejal de Espacio Público e Inversiones, José Antonio Amat, y el presidente de la Asociación de Vecinos de La Estación-Cuatro Zonas, José Busquier, ha dado a conocer este martes los detalles de una actuación que ha contado con un presupuesto cercano a los 50.000 euros y se ha ejecutado en un plazo de un mes.

Un momento de la intervención del alcalde

El regidor eldense ha afirmado que "se trata de un punto estratégico que conecta directamente con la estación de Renfe y su remodelación viene a responder a una petición vecinal, ante el progresivo deterioro que presentaba esta acera. El objetivo de estas obras ha sido mejorar de manera integral este acceso peatonal, garantizando una mayor comodidad y seguridad".

Se trata de un punto estratégico que conecta directamente con la estación de Renfe y su remodelación viene a responder a una petición vecinal, ante el progresivo deterioro que presentaba esta acera

Rubén Alfaro

— Alcalde de Elda

Las obras realizadas han incluido: la demolición de las aceras deterioradas y de varios tramos de muro en mal estado, la excavación de una nueva zanja de cimentación, el pavimentado de la acera con baldosas nuevas, el pintado de bordillos, la limpieza y rejuntado del pavimento, la reparación, reconstrucción y repintado del muro perimetral y la reparación de la barandilla.

Rubén Alfaro ha destacado que "seguimos trabajando barrio a barrio, atendiendo las necesidades reales de los vecinos y vecinas, y transformando pequeñas actuaciones en grandes mejoras para el día a día de la ciudadanía. Es una inversión que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con todos los barrios de la ciudad porque cada mejora, por pequeña que parezca, transforma el día a día de muchas personas".

