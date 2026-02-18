Aspe refuerza la atención social a domicilio con más inversión

El Ayuntamiento de Aspe ha reforzado su compromiso con la atención social mediante el impulso del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), tanto en su modalidad municipal como en la dirigida a personas en situación de dependencia, un recurso esencial para que las personas puedan permanecer en su entorno habitual con mayor bienestar y autonomía.

Durante el ejercicio 2024, el SAD municipal cuenta con un presupuesto de 360.000 euros, que permite atender a 42 personas usuarias a través de un equipo formado por 12 auxiliares. Por su parte, el servicio destinado a personas en situación de dependencia dispone de una dotación de 660.000 euros, incrementada en 40.000 euros en 2025, con la que se presta atención a 84 personas mediante 24 auxiliares.

El servicio se estructura en dos grandes modalidades: actuaciones básicas y actuaciones complementarias. Las primeras incluyen tareas domésticas indispensables para el mantenimiento del hogar, como la limpieza y organización de la vivienda, el lavado y planchado de ropa, la preparación de comidas, la realización de compras y otras gestiones necesarias para el correcto funcionamiento del domicilio.

Fomentar la autonomía

Además, el SAD ofrece atención y cuidado personal adaptado a las necesidades de cada usuario, con prestaciones como el aseo integral, la atención a personas encamadas, la ayuda en la alimentación, el apoyo en la movilidad, cuidados sanitarios básicos bajo orientación facultativa y el entrenamiento en actividades de la vida diaria para fomentar la autonomía.

En el ámbito familiar, el servicio también incorpora acciones de apoyo, orientación y sensibilización dirigidas a mejorar la organización del hogar, el seguimiento de rutinas y la adquisición de hábitos que favorezcan la convivencia y la estabilidad familiar.

Por otro lado, las actuaciones complementarias incluyen el acompañamiento a citas terapéuticas cuando la familia no puede asumirlo, el apoyo en gestiones cotidianas, la promoción de la participación social y cultural y la compañía para prevenir la soledad y el aislamiento.

"Insuficiente"

En cuanto al SADAD, actualmente existe lista de espera debido a que el importe del contrato, fijado en 700.000 euros, resulta "insuficiente" para atender todas las solicitudes registradas, según explican desde el Ayuntamiento. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado a la Generalitat competente un incremento de la financiación a través de una adenda al convenio, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio y dar respuesta al creciente número de demandas.

Desde el consistorio subrayan que el Servicio de Ayuda a Domicilio se consolida como una herramienta clave para favorecer la autonomía personal, respaldar a las familias cuidadoras y garantizar una atención digna y de calidad a las personas más vulnerables del municipio.